Lưỡng đảng Mỹ phát tín hiệu tích cực đầu tiên về khả năng mở lại chính phủ

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần trong 34 ngày qua (Ảnh: Reuters).

Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ đã xuất hiện tại Điện Capitol ngày 3/11, khi các thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa và Dân chủ bắt đầu nói về khả năng sẽ có “lối thoát” cho tình trạng này.

Trong suốt 34 ngày, sự bất đồng quan điểm giữa 2 đảng đã khiến hàng loạt chương trình liên bang bị đình trệ, bao gồm cả trợ cấp cho người thu nhập thấp, lương của binh sĩ Mỹ, và hoạt động tại các sân bay.

Năm tài khóa mới bắt đầu từ ngày 1/10 mà chưa có đạo luật nào được thông qua để cấp ngân sách cho các hoạt động này.

Hàng nghìn nhân viên liên bang đã bị cho nghỉ việc tạm thời, trong khi khoảng 1.700 tỷ USD, chiếm khoảng 1/3 tổng chi tiêu hàng năm của Mỹ, đang bị đình lại vì bế tắc.

“Tôi lạc quan”, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune, một đảng viên Cộng hòa, nói với báo giới khi được hỏi về triển vọng chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.

Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng vào việc sắp kết thúc bế tắc hay không, ông Thune trở lại thận trọng: “Đừng đẩy nhanh mọi thứ quá".

Dù vậy, bình luận này vẫn được xem là một thay đổi nhỏ nhưng mang tính tín hiệu sau những căng thẳng trong thời gian qua.

Đảng Dân chủ hiện gắn việc phê chuẩn ngân sách với việc gia hạn khoản trợ cấp bảo hiểm y tế liên bang sắp hết hạn.

“Dựa trên trực giác của tôi về cách những việc này thường diễn ra, tôi nghĩ chúng ta đang đến gần một lối thoát”, ông Thune nói thêm.

Phó lãnh đạo phe Dân chủ Thượng viện, ông Dick Durbin cũng đồng tình: “Tôi cũng cảm nhận được điều đó". Tuy nhiên, ông nhanh chóng bổ sung: “Chúng ta vẫn đang vướng ở câu hỏi làm thế nào để xử lý chi phí y tế".

Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, bà Susan Collins, nói với báo giới rằng đã có tiến triển, khi phe Dân chủ đưa ra ngôn ngữ cụ thể để phá vỡ bế tắc, và nhân viên 2 đảng đã làm việc suốt cuối tuần qua.

“Tuần này có cảm giác tốt hơn nhiều”, bà nói.

Tuy nhiên, bà Collins cũng cảnh báo, tình hình có thể căng thẳng trở lại và nhấn mạnh bà không có ý nói rằng các bên đã đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, một nhóm nhỏ các nghị sĩ ôn hòa lưỡng đảng tại Hạ viện đã đề xuất một kế hoạch thỏa hiệp.

Theo Axios, một nhóm 4 nghị sĩ trung dung tại Hạ viện, 3 người của đảng Cộng hòa và 1 người của đảng Dân chủ, đã đưa ra đề xuất gia hạn tín dụng thuế trong chương trình Bảo hiểm Y tế Giá cả phải chăng (ACA) thêm 2 năm, nhưng giới hạn mức trần thu nhập ở nhóm gần đạt ngưỡng đủ điều kiện.

Kể từ ngày 1/10, các nhóm Thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ đã nhiều lần họp kín để tìm cách giải quyết tình trạng bế tắc, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Giữa tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài hơn 2 tuần qua đang khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD mỗi ngày.