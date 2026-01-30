Nga gửi thông điệp cho Mỹ về Iran: “Tình hình rất đáng báo động"

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya (Ảnh: TASS).

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 vào ngày 30/1, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya, cho biết Iran hiện đã chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc tấn công có thể xảy ra so với mùa hè năm 2025.

"Tình hình rất đáng báo động. Và một cuộc tấn công có thể được phát động. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Iran hiện đã chuẩn bị tốt hơn cho diễn biến như vậy so với tháng 6 (năm 2025)", ông Nebenzya nói, đề cập đến chiến dịch quân sự vào Iran năm ngoái.

"Đó là lý do tất cả chúng tôi đều khuyên Mỹ nên cân nhắc kỹ trước khi hành động", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Trước đó, Điện Kremlin cho rằng vẫn còn dư địa cho đàm phán giữa Iran và Mỹ, đồng thời cảnh báo “bất kỳ hành động mang tính vũ lực nào chỉ có thể tạo ra hỗn loạn trong khu vực và dẫn đến những hậu quả rất nguy hiểm về mặt làm mất ổn định hệ thống an ninh trên toàn khu vực”.

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và từ bỏ bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào để giải quyết các vấn đề. Rõ ràng, tiềm năng cho các cuộc đàm phán vẫn còn. Chúng ta phải tập trung trước hết vào các cơ chế đàm phán”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Bình luận của quan chức Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công của Mỹ.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống TRump đang cân nhắc một kế hoạch mới cho các cuộc tấn công vào Iran do các cuộc đàm phán sơ bộ giữa Washington và Tehran nhằm hạn chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran đã thất bại.

Ông Trump được cho là đang xem xét khả năng tiến hành không kích nhằm vào giới lãnh đạo và các quan chức an ninh Iran. Một lựa chọn khác đang được cân nhắc là nhắm đến các cơ sở hạt nhân và các cơ quan chính phủ của Iran.

Theo New York Times, các kịch bản rủi ro nhất đang được xem xét là Mỹ sẽ triển khai bí mật lực lượng đặc nhiệm để phá hủy hoặc vô hiệu hóa các địa điểm hạt nhân của Iran, những cơ sở không bị tấn công trong chiến dịch của Mỹ vào tháng 6 năm ngoái.

Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hướng hành động, nhưng tin rằng ông có nhiều lựa chọn hơn nhờ sự xuất hiện của một nhóm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông.

Trong khi đó, Israel được cho là đang tìm cách thuyết phục Washington nhắm mục tiêu vào các địa điểm liên quan đến chương trình tên lửa của Iran.

Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái trong một chiến dịch "Búa Đêm". Ông Trump cảnh báo Iran rằng "cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều" so với chiến dịch “Búa Đêm”, và kêu gọi không để "điều đó xảy ra lần nữa".

Các quan chức tiết lộ nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa quyết định bất kỳ lựa chọn quân sự nào do Lầu Năm Góc đề xuất và tiếp tục ưu tiên cách tiếp cận ngoại giao với Iran. Một số nguồn tin lưu ý rằng những lời đe dọa của Tổng thống Trump một phần nhằm thúc đẩy Iran hướng tới đàm phán.