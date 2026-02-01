Đặc phái viên Tổng thống Putin đến Mỹ, bàn cách chấm dứt xung đột Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner tham dự cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moscow vào tháng 12/2025 (Ảnh: Reuters).

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết ông đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida trước vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1/2.

Ông Dmitriev đã đến Mỹ vào sáng 30/1 trong một chuyến thăm không được thông báo trước. Ông đã hé lộ về chuyến thăm bằng cách đăng tải một bản đồ trên mạng xã hội cho thấy máy bay của ông đang đến Miami.

“Cuộc gặp mang tính xây dựng với phái đoàn hòa giải của Mỹ. Thảo luận hiệu quả về Nhóm làm việc kinh tế Mỹ - Nga”, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng cho biết ông đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Đặc phái viên Nga. Đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Hôm nay tại Florida, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã có các cuộc gặp hiệu quả và mang tính xây dựng như một phần trong nỗ lực hòa giải của Mỹ nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine”, ông Witkoff chia sẻ trên mạng xã hội.

“Chúng tôi rất chờ đón cuộc gặp này vì thấy Nga đang nỗ lực hướng tới việc thiết lập hòa bình ở Ukraine”, ông nói thêm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, và con rể của Tổng thống Donald Trump, doanh nhân Jared Kushner, và Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum cũng tham dự cuộc gặp với Đặc phái viên Nga.

Cuộc gặp diễn ra chỉ một ngày trước khi các nhà đàm phán Ukraine và Nga dự kiến ​​gặp nhau tại Abu Dhabi để thảo luận về kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.

Ông Dmitriev, đặc phái viên kinh tế hàng đầu của Tổng thống Putin, đã gặp ông Witkoff và ông Kushner hồi đầu tháng 1 bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ.

Ông cũng đã có cuộc đàm phán với các nhà đàm phán Mỹ về vấn đề Ukraine trong chuyến thăm Miami hồi tháng 12 năm ngoái.

Các phái đoàn từ Ukraine và Nga đã gặp nhau vào ngày 23-24/1 tại Abu Dhabi trong các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump thúc đẩy.

Vòng đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 1/2, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này nói rằng cuộc gặp có thể bị hoãn lại do căng thẳng Mỹ - Iran.

Trong bài phát biểu vào tối 31/1, ông Zelensky cho biết các nhà đàm phán Ukraine cũng đang chờ thông tin từ phía Mỹ về các cuộc gặp tiếp theo.

Mỹ cho biết các bên đang tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được sự thỏa hiệp về vấn đề then chốt là lãnh thổ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vấn đề lãnh thổ “vẫn là một cây cầu mà chúng ta chưa vượt qua”, đồng thời nói thêm rằng “đang có những nỗ lực tích cực để xem liệu quan điểm của cả hai bên về vấn đề này có thể được dung hòa hay không”.

Moscow nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi các khu vực ở vùng Donbass miền Đông, khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022 và công nhận biên giới mới của nước này, bao gồm bán đảo Crimea. Trong khi đó, Kiev đã bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.