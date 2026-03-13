Mỹ nghi Iran bắt đầu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tàu chở dầu neo đậu tại Muscat, Oman, sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin, Iran đã bắt đầu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, tuyến đường ở Vịnh Ba Tư vận chuyển khoảng 20% lượng dầu của thế giới.

Động thái này có thể khiến nỗ lực của Mỹ nhằm khôi phục hoạt động vận tải tại đây trở nên phức tạp hơn.

Trong khi quân đội Mỹ cho biết họ đã phá hủy các tàu hải quân cỡ lớn của Iran có thể được sử dụng để rải thủy lôi nhanh chóng trong eo biển, Iran đã bắt đầu sử dụng các xuồng nhỏ cho hoạt động này vào ngày 12/3, theo một quan chức Mỹ được báo cáo về tình báo.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có thể triển khai hàng trăm, thậm chí hàng nghìn xuồng nhỏ như vậy để làm nhiệm vụ.

Iran tuyên bố đóng eo biển ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào ngày 28/2, làm gián đoạn vận tải toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và gây chấn động nền kinh tế thế giới.

Ngày 2/3, một quan chức cấp cao của lực lượng Vệ binh Cộng hòa Hồi giáo (IRGC) tuyên bố eo biển đã bị đóng và khẳng định Iran sẽ “thiêu rụi" những con tàu đi qua mà không được phép.

Kể từ đó, nhiều tàu thuyền trong khu vực đã bị tấn công, một số vụ Iran nhận trách nhiệm. Tuy nhiên hôm 10/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi phủ nhận việc Iran đang rải thủy lôi trong eo biển.

Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi chiến sự nổ ra, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố rằng “đòn bẩy phong tỏa eo biển Hormuz phải tiếp tục được sử dụng”.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Các quan chức cho biết nỗ lực rải thủy lôi mới này không đặc biệt nhanh hay hiệu quả, nhưng Iran dường như hy vọng có thể rải thủy lôi nhanh hơn tốc độ Mỹ gỡ bỏ chúng, qua đó tạo thêm sự răn đe khiến tàu thuyền không dám đi qua eo biển.

Hoạt động của Iran tại eo biển Hormuz đã trở thành trọng tâm của quân đội và các cơ quan tình báo Mỹ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm cách duy trì dòng chảy thương mại dầu mỏ.

Ông Trump đã cảnh báo Iran không được rải thủy lôi. Hôm 9/3, ông cảnh báo rằng Mỹ sẽ đánh Iran “mạnh gấp 20 lần” nếu Tehran chặn dòng dầu đi qua eo biển. Quân đội Mỹ cho biết trong tuần này họ đã tấn công 16 tàu của Iran được dùng để rải thủy lôi.

Hôm 10/3, ông tiếp tục cảnh báo: “Nếu Iran đã rải bất kỳ thủy lôi nào ở eo biển Hormuz, và chúng tôi chưa có báo cáo về việc đó, chúng tôi muốn chúng được dỡ bỏ ngay lập tức!".

Trong Chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980, thủy lôi ở Vịnh Ba Tư từng gây thiệt hại nặng cho tàu thương mại. Ngày nay, khi khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy này trở thành một điểm nghẽn cực kỳ quan trọng của thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, Iran không cần thủy lôi để tấn công tàu chở dầu và làm tê liệt vận tải biển. Họ là cường quốc về sản xuất về UAV và các vũ khí được cho cũng đã tập kích nhiều tàu đi qua eo biển trong thời gian qua.