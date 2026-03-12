Mỹ tiết lộ thời điểm quân đội dự kiến hộ tống tàu chở dầu đi qua Hormuz

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright (Ảnh: AFP).

Quân đội Mỹ hiện “chưa sẵn sàng” hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải quan trọng, bởi toàn bộ lực lượng của họ đang tập trung cho các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết ngày 12/3. Ông cũng tiết lộ rằng hoạt động hộ tống như vậy có thể diễn ra trong những tuần tới.

Những phát biểu của ông Wright được đưa ra sau khi một vụ tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu ngoài khơi Iraq khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, đồng thời giá dầu có thời điểm vượt mốc 100 USD mỗi thùng.

Kể từ khi phát động cuộc chiến chống Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách trấn an thị trường bằng việc đề xuất tàu Hải quân Mỹ hộ tống cho các tàu chở dầu và cung cấp các cơ chế bảo hiểm cho các công ty vận tải biển. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chưa thực hiện hoạt động hộ tống nào.

“Điều đó sẽ xảy ra tương đối sớm, nhưng hiện tại chưa thể. Chúng tôi đơn giản là chưa sẵn sàng”, ông Wright nói với CNBC.

“Toàn bộ tài sản quân sự của chúng tôi lúc này đang tập trung vào việc phá hủy các năng lực tấn công của Iran và ngành công nghiệp sản xuất cung cấp cho các năng lực tấn công đó", ông tuyên bố.

Ông cho biết thêm rằng “khả năng rất cao” các hoạt động hộ tống như vậy sẽ được triển khai vào cuối tháng 3.

Trong khi Iran phát động một làn sóng tấn công mới nhằm vào các mục tiêu năng lượng tại vùng Vịnh, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết cuộc chiến “đang tạo ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu.”

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu tại Iran, bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng đã làm gián đoạn nguồn cung.

Các quốc gia thành viên của IEA đã đồng ý giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, mức xả kho lớn nhất từ trước đến nay.

Ông Wright cho biết Mỹ sẽ tung ra 172 triệu thùng dầu trong đợt xả kho này. Ông cũng khẳng định, trong thời gian tới, 200 triệu thùng sẽ được hoàn trả trở lại Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ.

Tuy nhiên, động thái này vẫn không thể xoa dịu nỗi lo về việc nguồn cung năng lượng bị siết chặt, trong bối cảnh eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu đi qua, gần như bị phong tỏa.

Vị trí của Hormuz (Ảnh: BBC).

Ông Wright cho biết ông đã có các cuộc họp tại Lầu Năm Góc vào ngày 12/3 để thảo luận về khả năng hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) hôm 12/3 xác nhận một tàu chở hàng ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị trúng một "vật thể lạ", gây ra đám cháy trên tàu.

Đây là vụ tấn công thứ 6 trong 2 ngày nhằm vào các tàu hoạt động ở Vịnh Ba Tư khi Iran tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu, tàu chở hàng và nguồn cung cấp năng lượng trong khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11/3 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz chiến lược, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.