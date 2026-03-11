Mỹ nêu điều kiện chấm dứt chiến dịch tấn công Iran

Khói bốc lên ở Iran ngày 3/3 sau một cuộc không kích của Mỹ và Israel (Ảnh: ABACA).

“Cuối cùng, các chiến dịch sẽ kết thúc khi Tổng tư lệnh xác định rằng các mục tiêu quân sự đã được đạt được và thực hiện đầy đủ, và rằng Iran đang ở trong tình thế đầu hàng hoàn toàn và vô điều kiện”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một cuộc họp báo hôm 10/3.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng nêu rõ quan điểm về việc “đầu hàng vô điều kiện” đối với Iran có thể được hiểu như thế nào, cho biết điều đó sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định.

“Khi Tổng thống Trump nói rằng Iran đang ở trong tình thế đầu hàng vô điều kiện, ông ấy không nói rằng chính quyền Iran sẽ tự đứng ra tuyên bố điều đó. Ý của Tổng thống là các mối đe dọa của Iran sẽ không còn được hậu thuẫn bởi một kho tên lửa đạn đạo giúp họ che chắn cho việc chế tạo bom hạt nhân trong nước”, bà Leavitt nhấn mạnh.

Bà nói thêm: “Tổng thống Trump sẽ là người quyết định khi nào Iran ở trong tình thế đầu hàng vô điều kiện, tức là khi họ không còn gây ra mối đe dọa trực tiếp và đáng tin cậy đối với nước Mỹ và các đồng minh của chúng tôi nữa”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump “không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào” trong cuộc chiến với Iran, bao gồm cả khả năng triển khai binh sĩ Mỹ tại nước này.

“Về khả năng đưa bộ binh vào Iran, Tổng thống đã nhiều lần nói về vấn đề này. Với tư cách Tổng tư lệnh, ông không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào”, bà Leavitt nói với các phóng viên.

Ông Trump đã nhiều lần yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” như một điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.

Hôm qua 9/3, chủ nhân Nhà Trắng cũng tuyên bố chiến dịch tấn công Iran gần như hoàn tất với việc Mỹ đã làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Tehran. Ông không loại trừ khả năng xung đột chấm dứt sau vài ngày nữa.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ can thiệp quân sự vào Iran và có quan hệ thân cận với Tổng thống Trump, cho rằng chiến dịch có thể kéo dài vài tuần nữa.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua cũng tỏ ra lo ngại rằng Mỹ và Israel dường như “không có một kế hoạch chung” để đưa cuộc chiến với Iran “đến một kết thúc nhanh chóng và thuyết phục”.

“Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch nhằm vào Iran hơn một tuần qua. Chúng tôi chia sẻ nhiều mục tiêu trong số đó, nhưng với mỗi ngày chiến sự kéo dài, ngày càng có nhiều câu hỏi được đặt ra”, ông Merz nói.

“Chúng tôi đặc biệt lo ngại rằng dường như không có một kế hoạch chung về cách cuộc chiến này có thể đi đến một kết thúc nhanh chóng và thuyết phục”, ông nói thêm.