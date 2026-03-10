Iran quyết không đàm phán, tuyên bố cuộc chiến của Mỹ - Israel thất bại

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AFP).

“Kế hoạch A đã thất bại, và giờ họ đang thử các kế hoạch khác, nhưng tất cả đều thất bại”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố hôm 10/3 trong cuộc phỏng vấn với PBS.

Theo ông Araghchi, Mỹ và Israel khiến giá dầu tăng vọt khi tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Ngoại trưởng Iran cho rằng Mỹ và Israel không có kế hoạch cụ thể và hiện chỉ gieo rắc hỗn loạn.

“Họ nghĩ rằng, chỉ trong vòng 2 hoặc 3 ngày, họ có thể thay đổi chính quyền. Họ có thể giành chiến thắng nhanh chóng và dễ dàng, nhưng họ đã thất bại… Họ đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu ban đầu, và giờ đây, sau 10 ngày, tôi nghĩ họ đang mất phương hướng”, ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Araghchi cho rằng việc đối thoại hoặc đàm phán với Mỹ không còn nằm trong chương trình nghị sự của Iran, sau “kinh nghiệm rất cay đắng” trong các vòng đàm phán hạt nhân trước đây.

“Họ đã hứa với chúng tôi rằng họ không có ý định tấn công chúng tôi, và họ muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran một cách hòa bình và tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán. Tuy nhiên, họ lại quyết định tấn công chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng vấn đề đối thoại với Mỹ một lần nữa sẽ được đưa ra bàn bạc”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Các cuộc tấn công của Israel và Mỹ diễn ra hai ngày trước khi Washington và Tehran dự kiến ​​tổ chức đàm phán sau 3 vòng đàm phán trước đó.

Oman, nước đóng vai trò trung gian hòa giải, cho biết đã có “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Mỹ và Israel vẫn quyết định mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Iran đang hành động “tự vệ”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng tiếp tục tấn công họ bằng tên lửa đến chừng nào cần thiết”, nhà ngoại giao Iran tuyên bố.

Khi được hỏi về những gián đoạn trên diện rộng do cuộc xung đột gây ra đối với việc vận chuyển dầu mỏ, dẫn đến sự biến động trên các thị trường toàn cầu, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định việc giá dầu tăng vọt không phải lỗi của Iran.

“Đây không phải là kế hoạch của chúng tôi. Việc sản xuất dầu mỏ, vận chuyển dầu mỏ đã bị chậm lại hoặc dừng lại không phải do chúng tôi, mà là do các cuộc tấn công và hành động gây hấn của Israel và Mỹ chống lại chúng tôi. Vì vậy, họ đã khiến toàn bộ khu vực trở nên bất ổn. Và đó là lý do các tàu chở dầu, các tàu biển lo sợ khi đi qua eo biển Hormuz”, ông Araghchi nhấn mạnh.

“Chúng tôi không đóng cửa eo biển. Chúng tôi không ngăn cản họ di chuyển qua eo biển đó. Nhưng đây là kết quả từ hành động gây hấn của Israel và Mỹ, điều đã khiến toàn bộ khu vực trở nên bất ổn, không an toàn”, nhà ngoại giao Iran khẳng định.

Các quan chức Iran nhiều lần tuyên bố sẽ không khuất phục trước yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 10/3 bác bỏ ý tưởng rằng xung đột có thể chấm dứt thông qua đàm phán với Mỹ và Israel.

“Chúng tôi chắc chắn không tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi tin rằng đối thủ cần phải bị đáp trả để họ học được bài học và sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tấn công Iran nữa”, ông Ghalibaf tuyên bố.

Ông Ghalibaf nói rằng Iran muốn phá vỡ vòng luẩn quẩn “xung đột - đàm phán - ngừng bắn - rồi lại xung đột”, một chiến lược mà ông cho rằng Israel đang sử dụng.

Cuối ngày 9/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết một số quốc gia đã liên hệ với Iran để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

“Trung Quốc, Nga và Pháp, và thậm chí một số quốc gia trong khu vực, đang liên lạc với chúng tôi. Một vài nước trong số họ sẵn sàng làm điều gì đó để chấm dứt cuộc chiến này hoặc thiết lập một lệnh ngừng bắn”, ông Gharibabadi nói với truyền hình nhà nước Iran.

Ông Gharibabadi nói rằng Iran “không phải là bên khởi xướng hành động gây hấn và xung đột”. Thay vào đó, Iran “đang tự vệ”.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời tấn công một số tàu chở dầu đi qua tuyến đường vận tải quan trọng này. Quân đội Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở các quốc gia vùng Vịnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và các đồng minh đang chuẩn bị một sứ mệnh “phòng thủ” để mở lại eo biển Hormuz.