Tổng thống Iran nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Mỹ và Israel

Văn phòng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 28/3 cho biết, Thủ tướng Sharif và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các hành động thù địch trong khu vực cùng những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông giữa Iran với Mỹ và Israel.

Ông Sharif đã thông báo cho ông Pezeshkian về các liên lạc ngoại giao của Pakistan với Mỹ và các quốc gia Vùng Vịnh. Tổng thống Pezeshkian đã ca ngợi các nỗ lực ngoại giao của Pakistan.

Tổng thống Pezeshkian nêu rõ, sự tin tưởng là cần thiết để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán và hòa giải về cuộc xung đột ở Trung Đông.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian cảnh báo, Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của Iran. Ông nhắc lại rằng Iran không khơi mào các cuộc tấn công phủ đầu.

“Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng Iran không thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu, nhưng chúng tôi sẽ trả đũa quyết liệt nếu cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của chúng tôi bị nhắm mục tiêu”, ông nói.

Gửi thông điệp tới các quốc gia trong khu vực, ông thúc giục họ không cho phép bên khác sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện các cuộc tấn công chống lại Iran. Ông nói: “Nếu các bạn muốn phát triển và an ninh, đừng để đối thủ của chúng ta điều hành cuộc chiến từ vùng đất của các bạn”.

Các cuộc tấn công đường không của Mỹ và Israel hôm 27/3 đã nhắm mục tiêu vào Công ty thép Mobarakeh thuộc tỉnh Isfahan ở miền Trung Iran và Công ty thép Khouzestan ở phía tây nam đất nước.

Họ cũng tấn công Tổ hợp Hạt nhân Khondab tại thành phố Arak ở tây trung bộ Iran, cũng như một cơ sở sản xuất tại thành phố Ardakan thuộc các khu vực miền Trung đất nước.

Trước đó, quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran.

Đáp lại, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cảnh báo Iran sẽ khiến Israel phải “trả giá đắt”. Iran cũng tiếp tục nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực.

Một người phát ngôn quân đội Iran cho hay, quân nhân Mỹ đã rời căn cứ của họ ở khu vực để tránh các cuộc tấn công của Iran, song cuối cùng vẫn bị Iran nhắm mục tiêu.

Theo tuyên bố, một cuộc tấn công nhắm vào một địa điểm ở Dubai có hơn 400 quân nhân Mỹ, nơi khác có khoảng 100 quân nhân. Cả hai địa điểm đều bị nhắm mục tiêu bởi các tên lửa chính xác và thiết bị bay không người lái của Lực lượng Không gian vũ trụ và Hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Người phát ngôn mô tả các cuộc không kích đã gây ra “tổn thất rất nặng nề” và cho biết các xe cứu thương đã vận chuyển các binh sĩ Mỹ, bao gồm cả các chỉ huy, trong nhiều giờ đồng hồ.

Phía Mỹ chưa bình luận về thông tin này.