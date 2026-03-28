Phó Tổng thống Vance: Mỹ đạt được mọi mục tiêu ở Iran, sẽ sớm rời đi

Phát biểu trên một podcast cùng nhà bình luận bảo thủ Benny Johnson, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 28/3 cho biết Tổng thống Donald Trump muốn chiến dịch quân sự ở Iran tiếp tục thêm một thời gian ngắn để duy trì kết quả trong lâu dài.

Ông Vance nói rằng Mỹ đã đạt được toàn bộ các mục tiêu quân sự tại Iran và Tổng thống Donald Trump dự định duy trì chiến dịch thêm một thời gian ngắn. Quan chức Mỹ cho biết “có thể lập luận một cách hợp lý rằng chúng ta đã hoàn thành tất cả các mục tiêu quân sự”.

“Tổng thống sẽ tiếp tục thêm một thời gian nữa để đảm bảo rằng khi chúng ta rút đi, chúng ta sẽ không phải quay lại làm điều này trong một thời gian rất, rất dài”, ông Vance nói.

Ông cho biết mục tiêu của Mỹ là làm suy yếu năng lực của Iran và ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Ông mô tả những động thái của Mỹ là nỗ lực “vô hiệu hóa họ trong một thời gian rất, rất dài”.

Ông Vance nhấn mạnh Washington không có ý định hiện diện lâu dài tại Iran. “Chúng tôi không quan tâm đến việc ở lại Iran sau 1 năm hay 2 năm. Chúng tôi đang giải quyết công việc và sẽ sớm rời khỏi đó", ông nói.

Ông cũng đề cập đến việc giá xăng tăng, cho rằng nguyên nhân là do xung đột tại Trung Đông nhưng mức giá sẽ sớm giảm trở lại.

“Giá xăng chắc chắn đã tăng do những gì đang xảy ra ở Trung Đông, nhưng chúng sẽ giảm xuống", ông nói, gọi đây “phản ứng rất tạm thời trước một cuộc xung đột cuối cùng sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn".

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/3 tuyên bố cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc trong vài tuần, chứ không phải vài tháng.

“Như Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) nhiều lần nêu rõ, chúng ta đang đi đúng hoặc vượt kế hoạch trong chiến dịch (Iran) và dự kiến kết thúc chiến dịch vào thời điểm thích hợp, trong vòng vài tuần, chứ không phải vài tháng”, ông Rubio cho biết.

Ông Rubio xác nhận Iran chưa phản hồi kế hoạch chấm dứt xung đột, nhưng đã gửi “thông điệp” thể hiện sự quan tâm đến ngoại giao.

Ông Rubio cho biết ông đã giành được sự ủng hộ của G7 trong việc phản đối nỗ lực của Iran áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng đối với xuất khẩu dầu khí của Vùng Vịnh.

Mặt khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nêu rõ, sự tin tưởng là cần thiết để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán và hòa giải về cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông cũng cảnh báo, Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của Iran.

Trước đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, ngày 27/3 tin rằng Iran sẽ tiến hành đàm phán với Washington “ngay trong tuần này”, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Tehran đã bước sang tháng thứ 2.

“Chúng tôi cho rằng sẽ có các cuộc gặp trong tuần này, và chúng tôi thực sự hy vọng điều đó”, ông Witkoff nói tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Miami. Ông cho biết Washington đang chờ phản hồi của Tehran đối với kế hoạch hòa bình 15 điểm của Mỹ, và “điều đó có thể giải quyết mọi việc".