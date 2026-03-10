Hòn đảo "huyết mạch dầu mỏ" của Iran vẫn an toàn trước sóng không kích

Đảo Kharg của Iran (Ảnh: Shutter).

Thị trường năng lượng toàn cầu rúng động bởi cuộc xung đột Mỹ, Israel với Iran, khi các chuyến hàng đi qua eo biển Hormuz gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Tuy nhiên, một địa điểm chưa bị tấn công là đảo Kharg, nằm cách bờ biển Iran khoảng 26km và cách eo biển Hormuz khoảng 483km.

Tuần trước, Ian Bremmer, nhà sáng lập GZERO Media, cho biết Iran xuất khẩu từ 80% đến 90% lượng dầu của mình thông qua đảo Kharg. Ông cũng lưu ý rằng đây là nơi các siêu tàu chở dầu của Iran được bảo dưỡng.

“Sự phụ thuộc đó, nếu Mỹ nắm được, sẽ cho phép họ gây sức ép cực lớn lên Iran nào mà không cần phải đưa quân bộ vào”, ông Bremmer nói trong một video trên mạng xã hội X.

Ông nhận định thêm: “Nếu Mỹ kiểm soát được xuất khẩu dầu của Iran, họ sẽ có đòn bẩy lớn hơn nhiều đối với Iran trong dài hạn”.

Dù các quan chức Mỹ và Israel chưa công khai nói rằng họ đang tính đến việc kiểm soát đảo Kharg, nhưng các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với trang tin Axios tuần trước rằng vấn đề này đã được thảo luận.

Đảo Kharg có vị trí chiến lược (Bản đồ: Catalyst).

Lãnh đạo phe đối lập và là cựu thủ tướng Israel, ông Yair Lapid, cũng viết trên X hôm 7/3 rằng Israel “phải phá hủy toàn bộ các mỏ dầu và ngành công nghiệp năng lượng của Iran trên đảo Kharg”. Ông đồng thời cho rằng bước đi như vậy sẽ làm tê liệt nền kinh tế Iran.

Marc Gustafson, cựu lãnh đạo Phòng Tình huống Nhà Trắng, tuần trước cho biết Tổng thống Trump có thể cân nhắc kiểm soát hòn đảo này.

Theo ông Gustafson, một trong những lý do cho chiến dịch như vậy là năng lực hải quân của Iran đã bị suy giảm sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, ngoài ra, ông Trump muốn “củng cố sự thống trị dầu mỏ của Mỹ”.

Tuy nhiên, ông Gustafson, hiện là giám đốc cấp cao phụ trách phân tích tại Eurasia Group, lưu ý một chiến dịch giành quyền kiểm soát đảo Kharg sẽ cần triển khai bộ binh.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã để ngỏ khả năng gửi lực lượng mặt đất tới Iran, nhưng cho đến nay vẫn chưa làm như vậy. Việc triển khai quân Mỹ tại Iran sẽ gây tranh cãi và có thể khiến chính quyền dễ bị tổn thương về chính trị trong năm bầu cử giữa kỳ.

Ông Gustafson cũng cho rằng việc lực lượng Mỹ đồn trú trên đảo có thể khiến họ trở thành mục tiêu của “một chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Iran kéo dài nhiều tuần”, và chiến dịch kiểm soát đảo có thể khiến giá dầu tăng cao hơn nữa.

Hiện nay, việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn ngành vận tải dầu mỏ và khiến giá xăng tại Mỹ tăng lên.

Giá dầu thô WTI chuẩn tham chiếu của thị trường Bắc Mỹ đã vượt 84 USD mỗi thùng. Điều này đã dẫn đến giá xăng tăng.