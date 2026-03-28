Iran nói tập kích "kho vũ khí đánh chặn" của Ukraine ở Dubai, Kiev phản bác

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya Ebrahim Zolfaqari (Ảnh: PressTV).

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết Iran đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào một kho thiết bị phòng không của Ukraine tại Dubai, nơi hỗ trợ các lực lượng Mỹ.

Trong một tuyên bố hôm 28/3, Trung tá Ebrahim Zolfaqari nói rằng chiến dịch này diễn ra đồng thời với các đòn tấn công vào nơi ở của các chỉ huy và binh sĩ Mỹ tại Dubai, gây thương vong lớn, nhưng không nêu chi tiết.

Người phát ngôn này cho biết thêm một “cơ sở lưu trữ hệ thống phòng không thuộc Ukraine”, nơi có 21 công dân Ukraine hiện diện, đã bị tấn công và “phá hủy” trong một chiến dịch phối hợp giữa Lực lượng Không gian Vũ trụ và Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Quan chức này nói chưa có thông tin xác nhận về số phận của các nhân sự Ukraine tại địa điểm trên, nhưng cho rằng họ “nhiều khả năng đã thiệt mạng”.

Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi đã bác bỏ thông tin này.

“Đây là lời nói không đúng sự thật. Chúng tôi chính thức bác bỏ thông tin này", ông Tykhyi nói.

Trước đó, Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết Ukraine có thể bị coi là “mục tiêu hợp pháp” nếu như hỗ trợ Israel bằng UAV đánh chặn để ngăn hỏa lực của Iran.

Theo ông, các hành động ủng hộ Israel của Ukraine khiến toàn bộ lãnh thổ nước này trở thành “mục tiêu hợp pháp và chính đáng” đối với Iran theo Hiến chương Liên hợp quốc.

Kể từ sau khi Iran mở chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel, Ukraine nhiều lần ngỏ ý muốn giúp các nước Trung Đông đối phó với UAV giá rẻ của Tehran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 28/3 nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác an ninh giữa 2 nước.

“Người Ukraine đã làm việc tại đây trong nhiều tuần để giúp bảo vệ sinh mạng,” ông Zelensky nói sau cuộc gặp với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ông cho biết các nhóm Ukraine đã tiến hành các cuộc làm việc với lực lượng an ninh và quốc phòng của UAE.

“Đã có sự hiểu biết rõ ràng về cách tăng cường hệ thống bảo vệ bầu trời và cơ sở hạ tầng trọng yếu tại UAE, thông qua việc tích hợp kinh nghiệm của Ukraine”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ukraine ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Ả rập Xê út vào ngày 27/3, trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông Zelensky tới Riyadh. Theo ông, thỏa thuận này “đặt nền tảng cho các hợp đồng trong tương lai, hợp tác công nghệ và đầu tư. Đồng thời, nó cũng củng cố vai trò quốc tế của Ukraine như một bên cung cấp an ninh".

Động thái này phản ánh nỗ lực rộng hơn của Kiev trong việc tận dụng kinh nghiệm chiến trường, qua đó định vị mình như một đối tác an ninh đối với các quốc gia Vùng Vịnh.

Trong thời gian qua, Kiev đã tích cực giới thiệu kinh nghiệm thực chiến và các hệ thống đánh chặn của mình tới các quốc gia Trung Đông, những nước hiện phụ thuộc vào các hệ thống đắt đỏ như PAC-3 và các hệ thống khác để bắn hạ UAV Iran.

Ukraine cũng đã cử hơn 200 chuyên gia chống UAV của mình tới Ả rập Xê út, UAE và Qatar. Khoảng 30 người khác đang trên đường tới Jordan và Kuwait, ông Zelensky cho biết với các phóng viên vào tuần trước.