Iran tuyên bố phóng 10 tên lửa mang đầu đạn hơn 1 tấn về phía Israel

Một vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Israel (Ảnh: Press TV).

“Trong đợt tấn công mới nhất của chiến dịch nhằm vào Israel, một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đã được tiến hành nhằm vào thành phố Tel Aviv, bao gồm việc sử dụng 10 tên lửa, mỗi tên lửa mang đầu đạn nặng 1 tấn”, hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố của IRGC cho biết.

Trước đó, Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn IRGC, cũng cho biết quân đội nước này đã phá hủy 10 hệ thống radar tiên tiến của Mỹ tại Vùng Vịnh bằng các đầu đạn nặng hơn 1 tấn.

Hôm 9/3, Chuẩn tướng Majid Mousavi, chỉ huy lực lượng hàng không - vũ trụ của IRGC tuyên bố Iran đang chuẩn bị bước vào giai đoạn leo thang mới trong chiến dịch tấn công tên lửa, với thay đổi đáng chú ý về loại vũ khí được sử dụng. Theo đó, từ nay, Iran sẽ chỉ phóng các tên lửa mang đầu đạn nặng trên 1 tấn.

“Từ bây giờ, sẽ không còn tên lửa nào có đầu đạn nhẹ hơn 1 tấn được phóng đi”, ông Mousavi cho biết. Ông cũng nhấn mạnh, cường độ phóng, tần suất cũng như tầm bắn của các cuộc tấn công tên lửa sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Chuẩn tướng Majid Mousavi, tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tuyên bố Iran sẽ chỉ sử dụng các tên lửa có đầu đạn nặng hơn 1 tấn trong những giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

Sự thay đổi này cho thấy các cuộc tấn công trong tương lai của Iran dường như sẽ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự kiên cố, bao gồm các căn cứ không quân, hầm ngầm, cảng biển, trung tâm hậu cần và sở chỉ huy, thay vì chỉ nhắm vào các mục tiêu chiến thuật hạn chế. Đầu đạn nặng trên một tấn giúp tăng áp lực sóng nổ và khả năng xuyên phá đối với các công trình được gia cố.

Chiến lược sử dụng đầu đạn nặng hơn cũng nhằm mở rộng tầm vươn của các cuộc tấn công tên lửa Iran sâu hơn trong khu vực.

Theo các nguồn tin được News18 dẫn lại, các hệ thống này được thiết kế để cho phép thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel, các tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực và các đối thủ khác trên khắp Tây Á.

Các bệ phóng tên lửa như Khorramshahr-4 được cho là sẽ đóng vai trò trung tâm trong chiến lược này. Báo cáo cho biết hệ thống này kết hợp khả năng mang đầu đạn lớn với tầm bắn trung bình, khiến nó phù hợp cho việc triển khai tên lửa trong khu vực.

Báo cáo cũng cho hay các đánh giá tình báo chỉ ra sự thay đổi song song trong chiến lược phóng tên lửa.

Những đợt phóng tên lửa lớn hơn và tần suất phóng cao hơn cho thấy việc áp dụng chiến thuật bão hòa phòng không, nhằm áp đảo các hệ thống đánh chặn.

Những chiến thuật này được thiết kế để nhắm vào các hệ thống phòng không nhiều tầng, bao gồm Vòm Sắt, David’s Sling và Arrow của Israel, nơi xác suất đánh chặn có thể giảm khi phải đối mặt với các loạt phóng đồng thời quy mô lớn.

Theo các đánh giá tình báo, những thay đổi đó cho thấy Tehran đang chuẩn bị cho các loạt tấn công cường độ cao kéo dài, thay vì các đợt đáp trả riêng lẻ.

Báo cáo cho rằng động thái này thể hiện sự thay đổi về học thuyết trong chính sách tên lửa của Iran, mở rộng phạm vi chiến lược tên lửa của nước này trên toàn Tây Á, đồng thời phát đi tín hiệu về sự chuẩn bị cho các kịch bản đối đầu khu vực quy mô rộng hơn.

Xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đã kéo dài hơn 10 ngày nhưng chưa có dấu hiệu xuống thang. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington đã phá hủy năng lực quân sự của Iran và chiến dịch không kích có thể khép lại sau vài ngày nữa, giới chức Iran tuyên bố Tehran mới là bên quyết định cuộc chiến khi nào chấm dứt và Iran sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng cho biết nước này còn “nhiều bất ngờ đang chờ đợi” dành cho Mỹ.