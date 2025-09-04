Nhà Trắng hối thúc tòa Tối cao sớm ra phán quyết về chính sách thuế của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Bộ Tư pháp Mỹ đang kháng cáo phán quyết cuối tuần qua của tòa Phúc thẩm liên bang khu vực, vốn cho rằng Tổng thống Donald Trump đã vượt thẩm quyền khi ban hành các sắc lệnh thuế lên các đối tác thương mại của Mỹ.

Tòa Phúc thẩm, với tỷ lệ quyết định 7-4, phán quyết rằng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, vốn cho phép Tổng thống điều chỉnh nhập khẩu trong tình trạng khẩn cấp quốc gia, không trao thẩm quyền rộng rãi cho ông chủ Nhà Trắng để áp thuế quan lên các đối tác toàn cầu với thời hạn không xác định.

Theo phán quyết của tòa Phúc thẩm, các mức thuế này vẫn có hiệu lực và sẽ duy trì ít nhất đến ngày 14/10.

Vụ kiện hiện ảnh hưởng đến 2 nhóm thuế quan do ông Trump đưa ra. Nhóm thứ nhất là thuế “có đi có lại” theo từng quốc gia. Nhóm thứ 2 là mức thuế 25% áp lên một số hàng hóa từ Canada, Trung Quốc và Mexico, với lý do các nước này bị cáo buộc không kiểm soát được dòng chảy tiền chất gây nghiện fentanyl.

Các mức thuế khác, ví dụ 50% đối với thép và nhôm toàn cầu, được áp dụng theo các đạo luật khác và không thuộc phạm vi vụ kiện này.

Trước đó, nhiều bang và doanh nghiệp nhỏ đã sử dụng biện pháp pháp lý với sắc lệnh thuế quan của ông Trump, lập luận rằng các thuế quan này gây ra thiệt hại kinh tế.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump phản bác, cho rằng việc hủy bỏ mức thuế quan có thể gây tổn hại lớn cho nền kinh tế.

Trong kháng cáo gửi lên tòa Tối cao, chính quyền lập luận: “Phán quyết đó phủ bóng bất định lên các cuộc đàm phán đối ngoại mà Tổng thống đã theo đuổi thông qua thuế quan suốt 5 tháng qua, có thể tác động tới cả những thỏa thuận khung đã đạt được và các cuộc thương lượng đang diễn ra. Vụ việc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng".

Hồ sơ kháng cáo cũng kèm tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, nhấn mạnh tầm quan trọng của một phán quyết nhanh chóng: “Cần có sự xem xét khẩn cấp để tránh làm chệch hướng các cuộc đàm phán quan trọng với đối tác thương mại nước ngoài và đe dọa lợi ích chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ”.

Tòa án Tối cao dự kiến sớm quyết định có thụ lý vụ kiện trực tiếp hay không, điều có thể dẫn tới một phán quyết quan trọng về giới hạn quyền lực của Tổng thống trong lĩnh vực thương mại.