Mỹ cảnh báo tăng mạnh thuế với các nước hủy thỏa thuận thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Bất kỳ quốc gia nào muốn chiêu trò với quyết định nực cười của Tòa án Tối cao, đặc biệt là những nước đã lợi dụng nước Mỹ suốt nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên, sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều, và tệ hơn, so với những gì họ vừa đồng ý gần đây. Hãy cẩn trọng”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social hôm 23/2.

Ông Trump cho rằng mặc dù tòa án đã vô hiệu hóa các mức thuế của ông theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), phán quyết này vẫn khẳng định quyền của ông trong việc sử dụng thuế quan theo các cơ sở pháp lý khác “một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn nhiều, với sự chắc chắn về mặt pháp lý, so với các mức thuế ban đầu”.

Ông cũng gợi ý Mỹ có thể áp đặt các khoản phí cấp phép mới đối với các đối tác thương mại, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Người phát ngôn của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận thêm về các kế hoạch của ông Trump.

Tại Brussels, Nghị viện châu Âu ngày 23/2 đã quyết định hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và Mỹ sau khi ông Trump áp đặt mức thuế nhập khẩu tạm thời mới 15% đối với hàng hóa từ tất cả các quốc gia.

Theo thỏa thuận, hàng hóa của EU sẽ chịu mức thuế 15% khi vào Mỹ, với các ngoại lệ cho hàng trăm mặt hàng thực phẩm, linh kiện máy bay, khoáng sản quan trọng, thành phần dược phẩm và các sản phẩm khác, trong khi EU sẽ dỡ bỏ thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm hàng công nghiệp.

Hôm 20/2, ông Trump ban đầu công bố mức thuế tạm thời 10% theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, nhưng chỉ một ngày sau đã nâng lên 15% - mức tối đa theo luật định.

Mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ 0h ngày 24/2. Cùng thời điểm đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết sẽ ngừng thu các khoản thuế IEEPA đã bị Tòa án Tối cao tuyên bố là bất hợp pháp.

Triển vọng các thỏa thuận thương mại của Mỹ với các nước vẫn chưa rõ ràng, khi Trung Quốc kêu gọi Washington hủy bỏ các biện pháp thuế quan, EU hoãn phê chuẩn thỏa thuận và Ấn Độ trì hoãn các cuộc đàm phán dự kiến.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cuối tuần qua cho biết chính quyền Tổng thống Trump dự kiến mở các cuộc điều tra mới theo Mục 301 về hành vi thương mại không công bằng đối với một số quốc gia, một bước pháp lý có thể cho phép Washington đe dọa áp thuế mới.