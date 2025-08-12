Mỹ gia hạn 90 ngày thỏa thuận đình chiến thuế quan với Trung Quốc

Một cảng ở Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tạm hoãn việc tăng thuế đối với hàng hóa của nhau thêm 90 ngày. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh trì hoãn việc tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc đến giữa tháng 11, trong bối cảnh các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận đình chiến thuế quan Mỹ - Trung hết hạn vào 0h ngày 12/8.

Việc gia hạn đến đầu tháng 11 tạo thêm thời gian quan trọng cho đợt nhập khẩu cao điểm mùa thu phục vụ dịp Giáng sinh, bao gồm hàng điện tử, quần áo và đồ chơi, vẫn được áp dụng mức thuế thấp.

Sắc lệnh mới ngăn việc thuế Mỹ áp lên hàng Trung Quốc tăng vọt lên 145%, trong khi thuế của Trung Quốc đối với hàng Mỹ dự kiến đạt 125%. Trước mắt, mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10% đối với hàng Mỹ vào Trung Quốc vẫn được giữ nguyên như thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được hồi tháng 5.

Mỹ và Trung Quốc hồi tháng 5 đã tuyên bố đình chiến thương mại sau cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ), nhất trí thời gian 90 ngày để tiếp tục thảo luận. Cuối tháng 7, phái đoàn 2 bên gặp lại nhau ở Stockholm (Thụy Điển), và các nhà đàm phán Mỹ trở về Washington với khuyến nghị ông Trump tiếp tục gia hạn thỏa thuận.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhiều lần khẳng định mức thuế nhập khẩu 3 con số mà 2 bên áp lên hàng hóa của nhau hồi mùa xuân là không thể duy trì giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Chúng ta sẽ chờ xem thế nào”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/8, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bà Wendy Cutler, cựu quan chức thương mại cấp cao của Mỹ, hiện là Phó Chủ tịch Viện Chính sách Xã hội châu Á, nhận định: “Đây là một tín hiệu tích cực. Kết hợp với một số bước giảm căng thẳng mà cả Mỹ và Trung Quốc đã thực hiện những tuần gần đây, điều này cho thấy 2 bên đang cố gắng xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận nào đó đặt nền móng cho cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump vào mùa thu hay không”.

Ông Ryan Majerus, cựu quan chức thương mại Mỹ, hiện làm việc tại hãng luật King & Spalding, cho rằng gia hạn thỏa thuận sẽ cho 2 bên thêm thời gian giải quyết các vấn đề thương mại tồn đọng lâu nay.

“Điều này chắc chắn sẽ giảm bớt lo ngại ở cả 2 phía khi các cuộc đàm phán tiếp tục, và khi Mỹ và Trung Quốc hướng tới một thỏa thuận khung vào mùa thu”, ông nhận định.

Tổng thống Trump tuần trước nói với CNBC rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại, và ông sẽ gặp ông Tập trước cuối năm nếu thỏa thuận được ký kết.

Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận.