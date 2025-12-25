Mỹ sắp tấn công trên bộ nhằm vào băng nhóm ma túy ở Mỹ Latinh

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Bây giờ chúng ta sẽ nhắm vào mục tiêu trên bộ", Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong thông báo chúc mừng Giáng sinh gửi đến quân đội Mỹ hôm 24/12, đề cập đến cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy.

Tổng thống Mỹ cũng gửi lời chúc mừng đặc biệt đến thủy thủ đoàn của tàu sân bay USS Gerald Ford, hiện được triển khai ở vùng biển Caribe.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 12/12 tuyên bố Mỹ sẽ sớm "bắt đầu" các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm tiến hành chiến dịch quân sự, hoặc liệu các nước có thể làm gì để ngăn Mỹ hành động hay không.

“Chúng ta đã triệt phá 96% lượng ma túy vận chuyển bằng đường thủy, và giờ chúng ta bắt đầu bằng đường bộ. Đường bộ dễ dàng hơn nhiều và điều đó sẽ bắt đầu xảy ra”, ông Trump nêu.

Tổng thống Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào đưa ma túy bất hợp pháp vào Mỹ đều có thể bị tấn công.

Vào cuối tháng 11, ông Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela có thể sẽ bị đóng hoàn toàn và ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu ra vào nước này.

Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo Venezuela sẽ phải đối mặt với “hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”. Ông không loại trừ khả năng hành động quân sự bằng đường không hoặc đường bộ.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông sẵn sàng phát động các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở Mexico nếu hành động đó là cần thiết để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Gần đây, Mỹ liên tiếp bắt giữ tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela. Vụ bắt giữ có thể báo hiệu những nỗ lực gia tăng của Mỹ nhằm vào nguồn dầu mỏ của Venezuela. Dầu mỏ cũng là nguồn thu chính của Venezuela.

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ ở Caribe, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear” nhằm đối phó với hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.