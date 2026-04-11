Mỹ - Iran bắt đầu đàm phán hòa bình ở Pakistan

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bắt đầu tại Islamabad, theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, dù hiện vẫn chưa rõ các cuộc thương lượng được tiến hành trực tiếp hay thông qua trung gian.

Nếu được xác nhận là đàm phán trực tiếp, đây sẽ là cuộc tiếp xúc trực diện cấp cao nhất giữa Iran và Mỹ kể từ khi Cách mạng Hồi giáo Iran diễn ra vào năm 1979. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn mong manh, và cả hai bên vẫn chưa xác nhận phạm vi nội dung đàm phán.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Ông đã gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước thềm các cuộc đàm phán về ngừng bắn.

Các quan chức Iran, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, cũng đã gặp ông Sharif.

Trong một tuyên bố, văn phòng của ông Sharif cho biết ông “đánh giá cao sự tham gia của Iran”, đồng thời khẳng định “quyết tâm chân thành của Pakistan trong việc tiếp tục đóng vai trò trung gian nhằm tạo động lực hướng tới các kết quả thực chất vì lợi ích của hòa bình và ổn định khu vực cũng như toàn cầu”.

Trước thềm cuộc đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trọng tâm chính của ông trong một thỏa thuận với Iran là hạn chế khả năng hạt nhân của nước này.

“Không vũ khí hạt nhân. Đó là 99% nội dung của thỏa thuận”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Căn cứ Andrews ngày 10/4.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết, xử lý uranium được làm giàu cao của Iran là vấn đề đứng đầu trong danh sách ưu tiên của Tổng thống Donald Trump khi các cuộc đàm phán với Tehran bước vào giai đoạn tiếp theo sau lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

“Đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Tổng thống và nhóm đàm phán của ông khi họ bước vào vòng thảo luận tiếp theo”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Bà Leavitt cho biết uranium được làm giàu của Iran là “lằn ranh đỏ” đối với Tổng thống Trump. “Đây là lằn ranh đỏ mà Tổng thống sẽ không lùi bước và Tổng thống cam kết vấn đề đó sẽ được thực hiện. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ được thực hiện thông qua ngoại giao”, bà nói thêm.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, phía Iran cũng đưa ra lập trường cứng rắn trước khi đàm phán. “Nếu phía đối phương chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Iran để bắt đầu đàm phán, các cuộc đối thoại này sẽ được tiến hành”, Fars đưa tin.

Fars lưu ý rằng Tehran đã chấp nhận các điều khoản của lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, nhưng nếu các hành động thù địch tái diễn, họ “sẽ một lần nữa phá hủy các lợi ích của Mỹ trong khu vực và Israel”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã đặt điều kiện ngừng bắn tại Li Băng và “giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran” làm tiền đề để bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ.

“Hai trong số các biện pháp đã được các bên cùng thống nhất nhưng vẫn chưa được thực hiện: Lệnh ngừng bắn tại Li Băng và việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran trước khi bắt đầu đàm phán. Hai vấn đề này phải được hoàn tất trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu”, ông Mohammad Bagher Ghalibaf viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X bằng tiếng Anh.