Tổng thống Trump: Hàng loạt tàu rỗng đang tới Mỹ để nhập dầu, khí

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4 đã nói về trữ lượng dầu khí của Mỹ, tuyên bố rằng nước này có nhiều dầu hơn 2 nền kinh tế dầu mỏ lớn tiếp theo cộng lại.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết một số lượng lớn tàu chở dầu đang hướng tới Mỹ để nạp loại dầu “tốt nhất” và “ngọt nhất”.

“Một số lượng khổng lồ các tàu chở dầu hoàn toàn rỗng, trong đó có những tàu lớn nhất thế giới, đang ngay lúc này hướng tới Mỹ để nạp loại dầu tốt nhất và ngọt nhất trên thế giới”, ông Trump viết.

“Chúng ta có nhiều dầu hơn 2 nền kinh tế dầu mỏ lớn tiếp theo cộng lại và chất lượng cũng cao hơn. Chúng tôi đang chờ các bạn. Hãy nhanh lên!", ông nói thêm.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các phái đoàn của Mỹ và Iran đã đến Islamabad, Pakistan vào ngày 11/4 để tiến hành đàm phán hòa bình về xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, gồm 71 thành viên, trong đó có nhà ngoại giao hàng đầu của nước này Abbas Araghchi, đã tới thủ đô Pakistan từ sáng sớm.

Trong khi đó, phái đoàn Mỹ bao gồm đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff cùng với Jared Kushner, đã đến vào buổi trưa. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu.

Hai bên vẫn đang bất đồng ý kiến về một số điểm trong các điều kiện mà mỗi nước đưa ra.

Iran muốn một lệnh ngừng bắn tại Li Băng, nơi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng kể từ khi giao tranh bùng phát vào tháng 3. Israel và Mỹ cho rằng chiến dịch tại Li Băng không nằm trong lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, trong khi Tehran khẳng định điều ngược lại.

Iran muốn Mỹ rã băng các tài sản của mình và chấm dứt các lệnh trừng phạt trong nhiều năm. Washington cho biết sẵn sàng nới lỏng đáng kể trừng phạt, nhưng chỉ đổi lại việc Iran nhượng bộ về chương trình hạt nhân và tên lửa.

Iran muốn được công nhận quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, nơi nước này đã lên kế hoạch thu phí quá cảnh. Mỹ muốn tuyến đường này được mở hoàn toàn cho tàu chở dầu và các phương tiện khác mà không có bất kỳ hạn chế nào, bao gồm cả phí.

Iran cũng được cho là sẽ yêu cầu bồi thường cho toàn bộ thiệt hại trong cuộc chiến kéo dài 6 tuần. Mỹ chưa bình luận về vấn đề này.

Iran muốn tiếp tục làm giàu uranium, điều mà Mỹ đã bác bỏ, và Tổng thống Donald Trump khẳng định là không thể thương lượng.

Israel và Mỹ đều muốn năng lực tên lửa của Iran bị cắt giảm mạnh, trong khi Tehran tuyên bố kho tên lửa của mình là không thể đem ra đàm phán.

Iran muốn Mỹ rút lực lượng chiến đấu khỏi khu vực, chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận và cam kết không tập kích. Ông Trump tuyên bố sẽ duy trì hiện diện quân sự tại Trung Đông cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời cảnh báo về một sự leo thang lớn nếu Iran không tuân thủ.