Chi tiết khác biệt khi Tổng tư lệnh Pakistan đón phái đoàn Mỹ và Iran

Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir (ngoài cùng bên trái) đón phái đoàn Iran (Ảnh: AFP).

Al Jazeera đưa tin, tối qua 10/4 và sáng nay 11/4, giới chức Pakistan đã lần lượt tiếp đón phái đoàn của Iran và Mỹ tới Islamabad để chuẩn bị cho cuộc hòa đàm mang tính lịch sử sau hơn 40 ngày xung đột căng thẳng.

Do tính chất phức tạp và nhạy cảm cao của cuộc đàm phán, Iran đã cử phái đoàn 71 người gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và an ninh tới Islamabad.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu phái đoàn. Ngoài ra còn có Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng Quốc phòng Tối cao Ali-Akbar Ahmadian, và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnasser Hemmati, cùng với một số thành viên quốc hội.

Trong bức ảnh do truyền thông đăng tải, Tổng tư lệnh Pakistan Asim Munir được nhìn thấy mặc trang phục quân đội khi tiếp đón phái đoàn Iran.

Trong khi đó, sáng 11/4, Tổng tư lệnh Pakistan Asim Munir cùng với Ngoại trưởng Mohammad Ishaq Dar, Đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad Natalie Baker cũng tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Điểm khác biệt là ông Munir được nhìn thấy mặc một bộ vest và thắt cà vạt.

Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir (ngoài cùng bên trái) đón Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Một cựu tướng Pakistan dưới thời cựu Tổng thống quân sự Pervez Musharraf cho biết, không có quy định cố định nào về việc một tổng tư lệnh quân đội phải mặc gì khi tiếp đón các phái đoàn như vậy.

“Thông thường, cấp dưới của họ sẽ gợi ý trang phục, hoặc đôi khi đó là ý muốn của chính vị tổng tư lệnh về tầm ảnh hưởng mà ông ấy muốn thể hiện. Dưới thời ông Musharraf, khi tôi còn tại ngũ, ông ấy đôi khi gặp các phái đoàn trong quân phục và những lúc khác lại mặc vest”, vị tướng này nói.

Một vị tướng khác vừa mới nghỉ hưu cũng cho rằng vấn đề trang phục của tổng tư lệnh “có lẽ không phải là một vấn đề đáng bận tâm”.

“Các quy tắc lễ tiết rõ ràng sẽ khác biệt rất lớn khi gặp gỡ các tổng thống hoặc phó tổng thống. Thông thường đối với các nhân vật quan trọng như vậy, tổng tư lệnh quân đội không nằm trong thành phần ban đón tiếp. Nhưng chúng ta đang sống trong những thời điểm phi thường, đây không phải là những quy tắc lễ tiết thông thường”, ông chia sẻ với Al Jazeera.

Theo ông, việc đi lệch khỏi các quy tắc thông thường này phản ánh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán ngừng bắn “không chỉ đối với Pakistan, mà còn đối với toàn thế giới”.

Ông Asim Munir đã đóng một vai trò nổi bật trong việc thắt chặt quan hệ giữa Pakistan và Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, thậm chí ông đã cùng nhà lãnh đạo Mỹ tham dự một bữa trưa riêng tư chưa từng có tiền lệ tại Nhà Trắng vào tháng 6 năm ngoái.

Ông Munir đã tận dụng sự ưu ái cá nhân của ông Trump dành cho mình cùng mối quan hệ lâu đời với Iran để giúp thúc đẩy lệnh ngừng bắn trong tuần này, và ông được cho là sẽ đóng vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.