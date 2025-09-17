Mỹ duyệt gói vũ khí đầu tiên cho Ukraine do đồng minh NATO tài trợ

Binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk (Ảnh: PA).

Truyền thông Mỹ ngày 16/9 đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt các gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine được tài trợ bởi các đồng minh NATO theo một cơ chế tài chính mới.

Các gói viện trợ này sẽ sử dụng “Danh sách ưu tiên nhu cầu của Ukraine” (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), cơ chế do Mỹ và NATO thiết lập nhằm phối hợp và đáp ứng nhu cầu cấp bách nhất trên chiến trường của Kiev.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby đã thông qua các gói viện trợ, mỗi gói trị giá tới 500 triệu USD. Các chuyến hàng có thể được chuyển giao sớm trong bối cảnh Washington nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine bằng nguồn tài chính do các chính phủ đồng minh chi trả.

Thông qua PURL, các đồng minh sẽ góp quỹ để mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị Mỹ từ kho dự trữ. Cơ chế này có thể cung cấp tổng cộng tới 10 tỷ USD vũ khí cho Ukraine.

Kể từ khi nhậm chức vào đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bán vũ khí cho Ukraine hoặc chuyển giao các lô hàng được chính quyền tiền nhiệm Joe Biden phê duyệt.

PURL đánh dấu lần đầu tiên các gói viện trợ được khởi xướng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump trong bối cảnh ông phản đối việc chính quyền tiền nhiệm đổ hàng tỷ USD viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên cơ chế này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga.

Các nguồn tin không tiết lộ chi tiết chính xác về danh mục vũ khí đã được các nước châu Âu đặt mua cho Ukraine, nhưng cho biết trong đó có hệ thống phòng không, loại khí tài Kiev đang rất cần trước làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Một nguồn tin nói thêm, danh mục PURL đang tiếp tục được rà soát sau khi đã vượt qua khâu thẩm định tại Lầu Năm Góc

“Mọi thứ Ukraine yêu cầu, rất nhiều thiết bị. Chính nguồn cung này đã giúp họ giữ ổn định phòng tuyến cho đến nay”, một nguồn tin tiết lộ.

Theo các chuyên gia, nhu cầu của Ukraine vẫn không thay đổi so với những tháng trước: phòng không, tên lửa đánh chặn, các hệ thống phóng, rocket và pháo binh.

Hồi tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đặt mục tiêu nhận ít nhất 1 tỷ USD mỗi tháng từ các đồng minh để mua vũ khí sản xuất tại Mỹ. Kế hoạch cũng bao gồm hợp tác đối tác trị giá 50 tỷ USD với các công ty Ukraine để sản xuất máy bay không người lái, cùng với ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo.