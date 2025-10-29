Quân đội Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: EPA-EFE).

Những bất lợi của Nga ở Dobropolye

Tại khu vực đột phá của quân đội Nga (RFAF) ở phía bắc thành phố Pokrovsk, mà giới quan sát thường gọi là mũi thọc sâu Dobropolye với liên tiếp có các trận đánh ác liệt, thực ra cũng có những bất lợi riêng cho lực lượng Moscow.

Trong đó, điều quan trọng là RFAF hiện không kiểm soát bất kỳ khu dân cư quy mô lớn nào ở mặt trận này nên họ không thể bố trí quá nhiều binh sĩ, vũ khí hay kho hậu cần.

Quan sát trên bản đồ, có thể thấy khu vực do Moscow kiểm soát ở phía nam đường cao tốc T0514, có chiều sâu hơn 10km, bề ngang chỗ hẹp nhất là 4km, với tổng cộng hơn 20 điểm dân cư, nhưng không ngôi làng nào có dân số quá 1.000 người.

Ngoài ra, dân số trước chiến tranh của tất cả các làng trên cộng lại chỉ khoảng 5.000 người, điều này cho thấy quy mô nhỏ bé của chúng và hơn nữa, ở độ sâu đáng kể về phía nam đường cao tốc T0514 hầu hết chỉ là những ngôi làng nhỏ.

Điều này khiến RFAF khó có thể triển khai lực lượng ra tuyến trước thành công, ngay cả khi họ có ưu thế vượt trội về quân số. Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) có nhiều thành phố lớn phía sau, giúp việc chuyển quân và vũ khí dễ dàng hơn nhiều.

Khi chiến đấu ở phía bắc Pokrovsk, RFAF phải đối mặt với áp lực rất lớn khi tiến hành chiến dịch đột kích được gọi là "tấn công thọc sâu" này, nên họ chỉ triển khai các phân đội nhỏ lẻ, sử dụng xe máy. Lực lượng xe bọc thép đã không còn được sử dụng để tấn công các vị trí của AFU.

Đoàn xe thiết giáp Nga hành tiến ở Dobropolye trong mưa hỏa lực của Ukraine (Video: Telegram).

Trận đánh với nhiều điểm khác thường khiến Ukraine bất ngờ

Tuy nhiên vào ngày 15/10, một đoàn xe bọc thép của Nga bất ngờ xuất hiện trong khu vực do Kiev kiểm soát, nhưng chúng không được sử dụng để đột kích hay chi viện hỏa lực. Hành động khác thường này khiến các binh sĩ Ukraine bối rối. Vậy đoàn xe bọc thép có nhiệm vụ gì?

Trên thực tế, đoàn xe bọc thép của RFAF không xuất phát ngay gần Dobropolye mà từ thị trấn Ocheretine, nằm cách tiền tuyến khoảng 30km. Ở khoảng cách này, UAV và hỏa lực pháo binh thông thường của Ukraine không thể tiếp cận được, đồng thời các tòa nhà và công sự trong thị trấn này, vốn là một pháo đài phòng thủ của AFU trước kia, có thể cất giấu nhiều xe bọc thép một cách an toàn.

Đoàn xe bọc thép Nga sau đó rời khỏi Ocheretine, thần tốc di chuyển về phía tây bắc dọc theo trục đường cao tốc H20 và T0511. Tuy nhiên, khi đến gần Malynivka (ở phía đông khu đô thị Mirnograd), chúng bị một UAV trinh sát của Ukraine phát hiện và sau đó bị tập kích bằng hỏa lực pháo binh và UAV FPV.

Mặc dù đoàn xe đang hướng về làng Shakhove, nơi hiện do AFU kiểm soát, nhưng RFAF không hề tấn công khu vực này. Thay vào đó, họ chỉ đang thực hiện các nhiệm vụ như luân chuyển quân ra tiền tuyến, bổ sung nhu yếu phẩm và sơ tán thương binh.

Nói cách khác, đội hình thiết giáp của Nga lần này không được sử dụng để tấn công đột phá, nhưng do xuất hiện gần tiền tuyến, nên các nhà quan sát tưởng rằng bộ binh cơ giới RFAF đang xung phong vào các vị trí của Ukraine ở khu vực mũi nhọn.

Trên thực tế, nhóm xe này đã hoạt động trong khu vực do Nga kiểm soát và thậm chí còn chưa chạm tới “vùng xám”, nơi không bên nào thực sự nắm giữ.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Donetsk ngày 28/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Khu vực đột phá Dobropolye là nơi gạch chéo (Ảnh: War Gonzo).

Nếu thực sự là một cuộc tấn công bằng xe bọc thép, RFAF sẽ không quan tâm đến thiệt hại của phương tiện. Ngay cả khi tất cả đều bị mất, họ vẫn có thể đưa bộ binh tiến vào sát trận địa phòng ngự của đối phương.

Lần này, đoàn xe đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển. Rõ ràng đây không phải là một cuộc tấn công cơ giới và AFU chỉ tập kích đoàn xe quân sự Nga trong phạm vi hỏa lực của UAV và pháo binh, chứ không phải trong chiến đấu trực tiếp.

Vậy câu hỏi thực sự là: tại sao RFAF lại triển khai đoàn xe bọc thép cấp đại đội tăng cường đến và đi từ tiền tuyến vào thời điểm hiện tại, thay vì sử dụng chúng để chi viện tấn công trực tiếp?

Câu trả lời là do quân đội Nga không kiểm soát bất kỳ khu dân cư lớn nào trong khu vực này, vì vậy rất khó để thiết lập "căn cứ tiếp tế" lý tưởng trên đường đi, dẫn đến áp lực chiến đấu lớn đè nặng lên bộ binh.

Trong trường hợp RFAF dựa vào chiến thuật xâm nhập để tiếp tế, bộ binh sẽ phải tự mang theo đạn dược và vật chất hậu cần, đi bộ 20km mới đến được tiền tuyến. Nhưng một người lính bộ binh có thể mang theo bao nhiêu? Quá trình này sẽ khó khăn đến mức nào?

Tất nhiên, việc sử dụng xe máy và UAV hạng nặng để thả hàng từ trên không, cũng có thể giải quyết một số vấn đề về nguồn cung, nhưng khả năng vận chuyển vẫn còn quá nhỏ và quá trình này thực tế sẽ bị AFU tấn công.

Do AFU chiến đấu với sự hỗ trợ của nhiều đô thị lớn, nên điều kiện luân chuyển và tiếp tế tốt hơn, thậm chí khoảng cách "lộ thiên" để triển khai xe bọc thép tiếp cận tiền tuyến cũng gần hơn, điều này có nghĩa là RFAF ở tiền tuyến phải đối mặt với nhiệm vụ tác chiến chống thiết giáp khá khắc nghiệt.

Ngược lại, RFAF cần phải bổ sung quân số, vũ khí và đạn dược cho tiền tuyến, đồng thời sơ tán thương binh nên cách tốt nhất là chấp nhận rủi ro và điều động một lượng lớn xe thiết giáp bất ngờ chi viện.

Đoàn xe tăng cường cấp đại đội này cũng gặp khó khăn khi di chuyển ngay trong khu vực do chính phía Nga kiểm soát và nếu chúng được sử dụng tấn công vào các vị trí của Ukraine thì rõ ràng là không đủ.

Tất nhiên, RFAF cũng biết rằng sẽ có tổn thất nếu triển khai phương tiện theo cách này, nhưng đây là cái giá hợp lý.

Cũng cần lưu ý rằng Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 40 RFAF đang có mặt tại mũi thọc sâu. Đơn vị này có kinh nghiệm dày dặn trong việc hộ tống đoàn xe tới cấp đại đội trong các chiến dịch trước đây ở mặt trận Kursk.

Vì vậy, các đơn vị được điều động trong trận đánh vừa qua rất có thể được đơn vị này tổ chức. Đánh giá một cách khách quan thì họ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng pháo binh và UAV, nên có thể giảm nhiều tổn thất.

Việc đoàn xe bọc thép Nga thành công quay trở lại điểm xuất phát có nghĩa là mục đích vận chuyển đã đạt được. Một số xe đã bị trúng đạn trên đường về, nhưng không nhiều như phía Ukraine báo cáo. Thực tế, nhìn chung tình hình vẫn ổn.