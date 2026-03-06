Mỹ dùng AI đẩy nhanh chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Mỹ đã triển khai 2 tàu sân bay ở Trung Đông (Ảnh: CENTCOM).

Kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu vào cuối tuần trước, Mỹ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu ở Iran, trong đó có 1.000 mục tiêu trong 24 giờ đầu tiên.

Theo Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch này có quy mô gần “gấp đôi” chiến dịch tấn công áp đảo của Mỹ tại Iraq năm 2003.

Đại úy Timothy Hawkins, người phát ngôn CENTCOM, cho hay trong chiến dịch tại Iran, công nghệ AI đóng vai trò hỗ trợ sàng lọc ban đầu lượng dữ liệu khổng lồ thu thập được, cho phép các nhà phân tích con người tập trung vào việc phân tích cấp cao và xác minh thông tin.

“CENTCOM sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau, và đúng như tên gọi, chúng chỉ là công cụ để hỗ trợ con người trong một quy trình nghiêm ngặt phù hợp với chính sách Mỹ, học thuyết quân sự và pháp luật”, ông nói, song từ chối nêu tên các công cụ hoặc các công ty cung cấp chúng cho quân đội.

Cuộc chiến với Iran đang làm gia tăng tính cấp bách của cuộc tranh luận toàn cầu ngày càng mở rộng về việc ai sẽ kiểm soát tương lai của AI như một công cụ chiến tranh, cũng như liệu công nghệ phát triển nhanh này có thể được sử dụng một cách hợp pháp hay không.

Vấn đề này nằm ở trung tâm của một tranh chấp căng thẳng giữa các quan chức quốc phòng Mỹ và Anthropic, một trong những công ty AI đầy triển vọng có các mô hình đang được sử dụng trên nền tảng điện toán đám mây bí mật của Lầu Năm Góc.

Sau khi không đạt được thỏa thuận với Anthropic về các điều khoản sử dụng công nghệ AI của công ty, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuần trước đã tuyên bố Anthropic là rủi ro đối với chuỗi cung ứng và cho các nhà thầu quân sự 6 tháng để chấm dứt hợp tác với công ty. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ đạo các cơ quan liên bang ngừng làm việc với Anthropic, mô tả đây là một “công ty AI cánh tả cấp tiến mất kiểm soát”.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei và các quan chức quốc phòng Mỹ đã nối lại các cuộc thảo luận sau khi đàm phán đổ vỡ vào tuần trước, làm dấy lên khả năng Lầu Năm Góc có thể đạt được thỏa thuận với công ty này và tránh các biện pháp trừng phạt.

Một trong những công nghệ AI được sử dụng trong chiến dịch Iran là hệ thống Maven Smart System, một nền tảng điều hành nhiệm vụ kỹ thuật số. Hệ thống do công ty Palantir Technologies phát triển và được cung cấp dữ liệu từ hơn 150 nguồn khác nhau, theo các tuyên bố công khai trước đây của quân đội Mỹ.

Theo các nguồn tin này, hệ thống cũng sử dụng công cụ AI Claude của Anthropic trong số các mô hình ngôn ngữ lớn được cài đặt trên nền tảng. Claude được cho là đang hoạt động hiệu quả và trở thành một phần trung tâm trong các chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran cũng như trong việc tăng tốc các nỗ lực AI của hệ thống Maven.

Ông Hawkins cho biết trí tuệ nhân tạo giúp các nhà phân tích thu hẹp phạm vi thông tin cần tập trung, tạo ra các “điểm quan tâm” và hỗ trợ nhân sự đưa ra các quyết định phù hợp trong chiến dịch tại Iran. AI cũng giúp trích xuất dữ liệu từ các hệ thống và sắp xếp thông tin để tạo ra bức tranh rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, một số tổ chức như Stop Killer Robots cho rằng các hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên AI đang làm ranh giới giữa việc đề xuất và thực hiện một cuộc tấn công trở nên “nguy hiểm đến mức rất mong manh”, đồng thời làm gia tăng nguy cơ “thiên lệch tự động hóa”, khi con người quá tin tưởng vào kết quả do máy móc đưa ra.

CENTCOM đang điều tra các báo cáo về khả năng gây thương vong cho dân thường sau khi có thông tin cho rằng một cuộc không kích nhằm vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Iran đã khiến hơn 160 người thiệt mạng. Hiện vẫn chưa rõ bên nào chịu trách nhiệm và cũng chưa có dấu hiệu cho thấy AI có liên quan hay không.