Mỹ tuyên bố đánh chìm 30 tàu chiến, vô hiệu hóa hải quân và không quân Iran

Tàu Mỹ phóng hỏa lực trong chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ngày 5/3 xác nhận trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90% và các cuộc tấn công bằng UAV giảm 83%. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Hải quân Iran “đã gia tăng”.

“Lực lượng liên hợp của chúng ta đã không ngừng phá hủy hệ thống phòng không của Iran trong những ngày qua và tiếp tục săn lùng thêm các hệ thống để phá hủy. Các lực lượng phòng không của chúng ta đang hoạt động ở mức độ cao nhất”, Đô đốc Cooper nói trong một cuộc họp báo.

Ông Cooper cũng cho biết Mỹ đã tấn công 200 mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Iran trong 72 giờ qua, thả hàng chục quả bom xuống các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran và tấn công lực lượng tương đương với Bộ Tư lệnh Không gian của Iran.

Ông nói thêm rằng, đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã đánh chìm hơn 30 tàu chiến của Iran.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định Mỹ đang “chiến đấu để giành chiến thắng”, nhưng lưu ý rằng cuộc chiến “sẽ mất một khoảng thời gian”.

Đô đốc Cooper tuyên bố Mỹ đang triển khai “một số năng lực mới” trong cuộc chiến với Iran. Ông giải thích rằng Mỹ không chỉ sử dụng vũ khí đắt tiền để đánh chặn các UAV giá rẻ.

“Nếu tôi nhìn lại vài năm trước, trước đây người ta thường nói “chúng ta bắn hạ một chiếc UAV 50.000 USD bằng một quả tên lửa 2 triệu USD”. Ngày nay, chúng ta dành nhiều thời gian để bắn hạ những chiếc UAV 100.000 USD bằng vũ khí 10.000 USD”, ông nói thêm.

Ông cũng cho biết UAV tấn công LUCAS, một hệ thống mà Mỹ phát triển sau khi thu giữ và phân tích ngược kỹ thuật các UAV của Iran, đã trở thành vũ khí “không thể thiếu”.

Khoảnh khắc ngư lôi Mỹ xé toạc tàu chiến Iran (Nguồn: RT)

"Hải quân của Iran đã bị vô hiệu hóa. 24 tàu trong 3 ngày", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 3/5 khi bình luận về chiến dịch quân sự ở Iran.

Ông Trump cũng tuyên bố lực lượng không quân, hệ thống phòng không và mạng lưới chỉ huy quân sự của Iran cũng đã bị phá hủy trong chiến dịch này.

"Vũ khí phòng không của họ đã biến mất. Vì vậy, họ không còn không quân. Họ không còn hệ thống phòng không. Tất cả máy bay của họ đều đã biến mất. Hệ thống liên lạc của họ cũng bị phá hủy", ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, lực lượng vũ trang Mỹ phát hiện và phá hủy các vụ phóng tên lửa của Iran "trong vòng 4 phút" sau khi tên lửa được phóng đi.

“Chúng ta đang phá hủy thêm nhiều tên lửa và UAV của Iran mỗi giờ”, ông Trump nói thêm, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể cho tuyên bố của mình.

Lặp lại những bình luận do ông đưa ra hồi đầu tuần này, Tổng thống Trump nói thêm rằng quân đội Mỹ và Israel đang “hoàn toàn phá hủy” các mục tiêu của Iran “trước thời hạn” do họ đặt ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 5/3 tuyên bố chiến dịch của Mỹ tại Iran đang “tiến triển một cách quyết đoán”.

“Iran hy vọng chúng ta không thể duy trì được điều này, đó là một tính toán sai lầm nghiêm trọng”, ông Hegseth nói tại cuộc họp báo về cuộc xung đột Iran tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Theo ông, Mỹ “không thiếu đạn dược” và có thể duy trì chiến dịch chừng nào cần thiết.

“Chúng ta chỉ mới bắt đầu chiến đấu, và chiến đấu một cách quyết đoán… Đạn dược của chúng ta đã đầy đủ và ý chí của chúng ta rất kiên định, điều đó có nghĩa là thời gian biểu là của chúng ta và chỉ chúng ta mới có thể kiểm soát được”, ông nhấn mạnh.