Bộ máy ra quyết định của Iran giữa chiến dịch không kích của Mỹ và Israel

Hội đồng lâm thời Iran (từ trái sang): Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei, Tổng thống Massoud Pezeshkian và giáo sĩ Aliresa Arafi (Ảnh: Zuma Press).

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã loại bỏ nhiều nhân vật cấp cao nhất trong bộ máy lãnh đạo chính trị và quân sự, phá hủy cơ sở hạ tầng chỉ huy - kiểm soát quân sự quan trọng cũng như năng lực chiến đấu của nước này.

Tại Tehran, cuộc xung đột dường như làm gián đoạn quá trình tìm người kế nhiệm sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị sát hại. Tang lễ của ông Khamenei bị hoãn sau khi nhóm chịu trách nhiệm lựa chọn người kế nhiệm bị nhắm mục tiêu trong các cuộc không kích của Israel. Sau cuộc tấn công đó, truyền thông nhà nước Iran thông báo việc bỏ phiếu chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo sẽ được tiến hành từ xa.

Tuy nhiên đến nay, sau khoảng một tuần xung đột, các hoạt động quân sự quy mô lớn vẫn chưa đe dọa đến khả năng nắm giữ quyền lực của chính quyền Iran.

Theo các quan chức châu Âu và Ả rập nắm được tình hình, Iran đã chuẩn bị cho cuộc xung đột này. Các cấu trúc chỉ huy của Iran được xây dựng để tồn tại sau các cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao dường như vẫn còn phần lớn nguyên vẹn, cho phép Iran tiến hành các đòn trả đũa chỉ trong vòng vài giờ sau các cuộc tấn công ban đầu.

Bên trong đất nước, kể từ khi xung đột bắt đầu, người dân Iran cho biết lực lượng an ninh xuất hiện dày đặc hơn trên đường phố, với lực lượng bán quân sự Basij tuần tra bằng xe máy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này nói rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã loại bỏ “phần lớn những người” mà Mỹ cho là có khả năng thay thế các nhân vật cấp cao vừa thiệt mạng.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao châu Âu cho biết: “Không có một dấu hiệu nào cho thấy hệ thống đang sụp đổ hoặc có ai đào ngũ. Không có gì cả. Bằng không. Sự kiểm soát là hoàn toàn”.

Quan chức này nói, ông có biết các báo cáo về việc một số lực lượng an ninh của Iran không xuất hiện làm nhiệm vụ, nhưng cho rằng điều đó có thể do mệnh lệnh yêu cầu họ không tập trung trong các khu doanh trại hoặc căn cứ, nhằm tránh bị tấn công.

Hệ thống quyền lực nhiều tầng

Các lãnh đạo chủ chốt của Iran (Đồ họa: New York Times).

Các quan chức cho biết bộ máy chỉ huy quân sự và chính trị của Iran tỏ ra bền vững nhờ “hệ thống nhiều tầng” mà chế độ đã xây dựng để chống chọi với khủng hoảng, bằng cách phân tán quyền lãnh đạo và bổ nhiệm nhiều người có thể ngay lập tức thay thế bất kỳ nhân vật chủ chốt nào bị hạ sát.

Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm 28/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm ông Majid Ebnelreza làm quyền bộ trưởng ngay hôm 2/3.

Bản thân ông Pezeshkian trước đó bị đồn là mục tiêu trong làn sóng tấn công đầu tiên. Truyền thông cũng đã suy đoán ông Ebnelreza đã bị hạ sát trong các cuộc tấn công tiếp theo, nhưng truyền thông nhà nước Iran chưa phản hồi những cáo buộc này.

Trước khi xung đột nổ ra, một quan chức Ả rập cấp cao cho biết các đồng minh của Mỹ ở Vịnh Ba Tư tin rằng Iran sẽ dễ bị tổn thương hơn trước sức ép quân sự từ bên ngoài.

Vào tháng 1, nhiều quốc gia láng giềng của Iran đánh giá rằng có sự suy yếu sâu sắc trong các cấu trúc lãnh đạo chính trị và an ninh của Iran.

Tuy nhiên, giữa chiến dịch ném bom không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel, cấu trúc quản trị của Iran phần lớn vẫn còn nguyên vẹn và tiếp tục duy trì sự kiểm soát tuyệt đối, khiến nhiều nhà quan sát lâu năm về Iran trong khu vực bất ngờ. Các quan chức châu Âu và Ả rập đều cảnh báo rằng chính quyền Iran vẫn rất bí mật và gần như không thể dự đoán từ bên ngoài.

Thông tin về tác động của các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hiện còn rời rạc. Iran đang gần như bị cắt Internet hoàn toàn. Tuy nhiên, các phân tích hình ảnh ban đầu cho thấy thiệt hại lớn đối với các mục tiêu quân sự, các tòa nhà chính phủ và các cơ quan an ninh nội bộ. Israel gần đây cũng tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào giới giáo sĩ Iran.

Tổng cộng, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Mỹ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu bên trong Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng máy bay của họ đã thả hơn 5.000 quả bom xuống Iran.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát Iran và Basij vẫn tiếp tục hoạt động. Điều này là vì các lực lượng này không vận hành vũ khí hạng nặng và có thể nhanh chóng phân tán khỏi các tòa nhà dễ bị tấn công từ trên không, rồi xuất hiện trở lại sau khi giao tranh kết thúc.

Sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái, Iran đã tái cơ cấu lực lượng vũ trang để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai nhằm vào ban lãnh đạo. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dường như đã đề cập đến sự tái tổ chức này trong một cuộc phỏng vấn khi mô tả các đơn vị quân đội Iran là “được tách rời” và hành động theo “những chỉ thị chung đã được đưa ra trước”.

Hiện vẫn chưa rõ Iran có thể đối phó được bao lâu trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Đầu tuần này, nhịp độ các đòn trả đũa của Iran đã giảm, cho thấy nước này có thể đang cạn dần đạn dược hoặc không thể tiếp cận các kho dự trữ được chôn sâu. Tuy nhiên, hôm 5/3 lại chứng kiến các đợt tấn công trả đũa mạnh của Iran nhằm vào Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Chiến lược tiêu hao

Khi xung đột kéo dài và lực lượng vũ trang Iran buộc phải thích nghi và xây dựng kế hoạch mới, những tổn thất trong hàng ngũ lãnh đạo của nước này có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Tuy vậy, các quan chức Iran đã phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài với những đối thủ vượt trội về quân sự. Tehran tin rằng cách duy nhất để giành chiến thắng là kéo dài cuộc chiến cho đến khi Mỹ và Israel không thể tiếp tục.

“Họ hiểu rằng họ sẽ không thể đánh bại đội quân mạnh nhất thế giới, nhưng bằng chiến tranh phi đối xứng họ có thể gây ra thiệt hại càng nhiều càng tốt để buộc Mỹ tìm cách giảm leo thang”, một quan chức châu Âu nói. Đó là lý do Iran ưu tiên trả đũa các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư và những nước có thể gây sức ép buộc Mỹ tìm lối thoát khỏi xung đột, quan chức này cho biết.

Quan chức này nói rằng Iran đặt cược rằng hệ thống của họ và người dân của họ có khả năng chịu đựng khó khăn kéo dài tốt hơn so với các quốc gia Vùng Vịnh và Mỹ. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột càng kéo dài thì mức độ thương vong ở tất cả các bên càng có khả năng gia tăng.