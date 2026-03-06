Tên lửa xuyên thủng 7 lớp phòng không Israel

Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 của Iran (Ảnh: PressTV).

Lực lượng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng các tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 mang đầu đạn nổ hơn 1 tấn nhằm vào “trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion và căn cứ phi đội 27 của Không quân Israel tại sân bay này”.

Theo IRGC, các tên lửa được phóng trong làn sóng tấn công thứ 19 của chiến dịch mà Tehran mô tả là một chiến dịch phối hợp tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ. IRGC cũng tuyên bố chúng đã xuyên thủng 7 lớp hệ thống phòng không của Israel.

Các quan chức Iran cũng nói rằng loạt tên lửa này đã làm gián đoạn hoạt động tại sân bay.

Iran triển khai tên lửa có khả năng xuyên thủng 7 lớp phòng thủ của Israel

Tên lửa Khorramshahr-4 là một trong những hệ thống tên lửa đạn đạo nổi bật nhất của Iran. Iran công bố thế hệ đầu tiên của loại tên lửa này vào tháng 9/2017, đặt theo tên thành phố Khorramshahr. Thế hệ thứ tư, được gọi là Khorramshahr-4 hoặc Kheibar, được công bố vào tháng 5/2023.

Theo các thông số quân sự do Iran công bố, tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn khoảng 2.000km, dài 13m, và mang đầu đạn nặng khoảng 1,5 tấn. Các quan chức Iran cho biết tên lửa có thể đạt tốc độ Mach 16 ngoài khí quyển và Mach 8 khi bay trong khí quyển.

Tuy nhiên, trong Không quân Israel không tồn tại “Phi đội 27”. Tuyên bố này nhiều khả năng đang đề cập đến Căn cứ Không quân 27, hay còn gọi là căn cứ Lod, từng là một phần của sân bay Ben Gurion trước khi bị đóng cửa hoàn toàn vào năm 2010.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), toàn bộ các tên lửa đạn đạo mà Iran phóng về phía Israel trong đêm đều đã bị hệ thống phòng không đánh chặn. Một tên lửa được phóng vào buổi sáng đã rơi xuống một khu vực trống ở một thị trấn miền Trung Israel.

Các cuộc tấn công vào mục tiêu của Mỹ tại Vùng Vịnh

IRGC hôm qua cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã đánh trúng khoảng 20 mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp khu vực Vùng Vịnh.

Theo các tuyên bố của Iran, các mục tiêu này nằm tại Kuwait, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Tehran khẳng định các cuộc tấn công đã gây ra “thiệt hại đáng kể” cho các cơ sở quân sự của Mỹ.

Các quan chức Iran cũng cho biết làn sóng tấn công thứ 18 trước đó của chiến dịch đã bao gồm các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các cơ sở của Mỹ trong khu vực.

IRGC nói rằng sự phối hợp giữa các lực lượng khác nhau trong quân đội Iran đã “thay đổi cục diện của cuộc chiến”, đồng thời cảnh báo lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực đang bị theo dõi.

IRGC cho biết họ đang theo dõi những gì họ mô tả là binh sĩ Mỹ rời khỏi các căn cứ quân sự và tìm nơi trú ẩn trong các cơ sở dân sự tại các quốc gia chủ nhà.

Iran cũng thông báo về các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của các nhóm người Kurd chống chính phủ Iran ở miền Bắc Iraq.

Theo một tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, lực lượng Iran đã phóng 3 tên lửa nhằm vào các căn cứ trong khu vực Kurdistan.

Một kênh truyền hình tại thành phố Sulaymaniyah cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn gần làng Zarghifz, nơi các nhóm đối lập người Kurd được cho là đang tập trung.

Trong một diễn biến khác, IRGC cho biết đã tấn công một tàu chở dầu của Mỹ ở phía bắc Vịnh Ba Tư và tuyên bố con tàu đã bốc cháy. Hiện chưa có xác nhận độc lập về vụ việc này.

IRGC cảnh báo việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Iran trong thời chiến, tàu quân sự và tàu thương mại của Mỹ, Israel, các nước châu Âu và đồng minh của họ sẽ không được phép đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Eo biển Hormuz là một trong những “nút thắt” năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.