Mỹ đồng loạt rút khỏi 31 cơ quan thuộc Liên hợp quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút nước này khỏi các tổ chức quốc tế mà họ cho là đi ngược với lợi ích quốc gia (Ảnh: Reuters).

Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một tuyên bố chính thức rút Mỹ khỏi 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc và 31 cơ quan của Liên hợp quốc mà theo Nhà Trắng là “hoạt động đi ngược lại lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Trong thông báo, Nhà Trắng không nêu tên cụ thể các tổ chức này, nhưng cáo buộc họ thúc đẩy “các chính sách khí hậu cực đoan, quản trị toàn cầu và những chương trình mang tính ý thức hệ xung đột với chủ quyền cũng như sức mạnh kinh tế của Mỹ”.

Theo Nhà Trắng, quyết định trên là kết quả của một cuộc rà soát toàn diện đối với tất cả các tổ chức liên chính phủ quốc tế, các công ước và hiệp ước mà Mỹ là thành viên hoặc là bên tham gia.

“Những quyết định rút lui này sẽ chấm dứt việc sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ cũng như sự tham gia của Mỹ vào các thực thể thúc đẩy chương trình nghị sự toàn cầu hóa thay vì ưu tiên lợi ích của Mỹ, hoặc xử lý các vấn đề quan trọng một cách kém hiệu quả đến mức tiền thuế của người dân Mỹ nên được phân bổ tốt hơn cho những cách khác nhằm hỗ trợ các sứ mệnh liên quan”, Nhà Trắng nêu rõ.

Nhà Trắng chưa phản hồi ngay khi được yêu cầu cung cấp thêm chi tiết cũng như danh sách các tổ chức liên quan.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 cách đây một năm, ông Trump đã tìm cách cắt giảm mạnh nguồn tài trợ của Mỹ cho Liên hợp quốc, chấm dứt sự tham gia của Mỹ với Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, gia hạn việc ngừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Ông cũng đã công bố kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và Thỏa thuận khí hậu Paris.