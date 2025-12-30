Mỹ cam kết cấp 2 tỷ USD viện trợ nhân đạo thông qua Liên hợp quốc

Mỹ cam kết cấp 2 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho 17 quốc gia (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo AFP, 2 tỷ USD này là một phần của cơ chế mới mà Mỹ cho biết sẽ được sử dụng để phân phối viện trợ cứu sinh.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, khoản viện trợ sẽ do Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) giám sát, theo một mô hình hỗ trợ mới được thống nhất với Liên hợp quốc, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc tài trợ và phân phối viện trợ, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình đối với việc sử dụng nguồn tiền.

Mỹ và Liên hợp quốc sẽ ký 17 biên bản ghi nhớ với từng quốc gia được Mỹ xác định là các quốc gia ưu tiên.

Ông Jeremy Lewin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Viện trợ Nước ngoài, Các vấn đề Nhân đạo và Tự do Tôn giáo, cho biết sẽ có thêm các quốc gia khác được đưa vào khi có thêm tiền được đóng góp cho cơ chế này.

Một số khu vực vốn là ưu tiên của Liên hợp quốc, bao gồm Yemen, Afghanistan và Gaza, sẽ không nhận được tài trợ của Mỹ theo cơ chế mới, theo ông Tom Fletcher, người đứng đầu cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc.

Ông Fletcher nhấn mạnh, Liên hợp quốc sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ khác để bù đắp nguồn kinh phí cho những khu vực này. Các nhà tài trợ sẽ có “những yêu cầu cụ thể” liên quan đến việc quốc gia nào và loại hình hoạt động nào sẽ được tài trợ.

Trước đó vào đầu tháng 12, Liên hợp quốc đã phát động lời kêu gọi viện trợ cho năm 2026 trị giá 23 tỷ USD nhằm hỗ trợ 87 triệu người có nguy cơ gặp rủi ro.

Ông Fletcher thừa nhận đây là một năm khó khăn đối với Liên hợp quốc, sau hàng loạt đợt cắt giảm trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng nhân đạo tại những quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Sudan gia tăng, nhưng cho biết ông lạc quan sau cam kết của Mỹ.

“Hàng triệu sinh mạng sẽ được cứu sống trên khắp 17 quốc gia”, ông Fletcher nói.

Cam kết được đưa ra sau các đợt cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump

Dữ liệu cho thấy tổng đóng góp nhân đạo của Mỹ cho Liên hợp quốc đã giảm xuống còn khoảng 3,38 tỷ USD trong năm nay, tương đương khoảng 14,8% tổng đóng góp toàn cầu. Con số này giảm mạnh so với mức 14,1 tỷ USD của năm trước đó và mức đỉnh 17,2 tỷ USD vào năm 2022.