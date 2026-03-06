Mỹ đã chi bao nhiêu tiền cho chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" ở Iran?

Tên lửa Mỹ khai hỏa (Ảnh: CENTCOM).

Trong một ngày của chiến dịch Epic Fury của Mỹ nhằm vào Iran, Washington chi khoảng 900 triệu USD. Phần lớn nguồn tiền dùng cho các hoạt động quân sự không nằm trong ngân sách, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Các nhà phân tích của CSIS cho biết, vào ngày 5/3, khi chiến dịch bước sang ngày thứ 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ám chỉ rằng cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều tuần.

Các thành viên Quốc hội, truyền thông và công chúng ngày càng đặt câu hỏi về chi phí của chiến dịch này, và hiện đang có nhiều ước tính khác nhau được đưa ra.

Theo CSIS, 100 giờ đầu tiên của chiến dịch được ước tính tốn 3,7 tỷ USD, tương đương 891,4 triệu USD mỗi ngày. Một phần các chi phí này đã được tính trong ngân sách, nhưng phần lớn (3,5 tỷ USD) thì chưa.

“Việc lực lượng Mỹ chuyển sang sử dụng các loại đạn dược rẻ hơn và sự sụt giảm mạnh các vụ phóng UAV và tên lửa của Iran sẽ giúp giảm chi phí. Tuy nhiên, chi phí trong tương lai chủ yếu sẽ phụ thuộc vào cường độ hoạt động quân sự và mức độ hiệu quả của các đòn đáp trả từ Iran", CSIS nhận định.

Ngày 28/2, Mỹ phát động chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran, và Israel cũng tham gia các hoạt động quân sự. Iran sau đó đã tung đòn trả đũa dồn dập khiến chiến sự lan rộng khắp Trung Đông. Các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng của Mỹ cũng bị tấn công.

Theo CSIS, trong 100 giờ đầu tiên, Mỹ tiêu khoảng 196 triệu USD chi phí tác chiến, 3,1 tỷ USD chi phí bổ sung đạn dược và chi phí thay thế tổn thất chiến đấu và sửa chữa hạ tầng: khoảng 350 triệu USD.

Các chi phí ngoài ngân sách nhiều khả năng sẽ cần nguồn tài trợ bổ sung cho Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD), thông qua một gói ngân sách bổ sung hoặc một dự luật điều chỉnh ngân sách khác.

Mỹ tung video khai hỏa tên lửa vào mục tiêu (Video: Quân đội Mỹ).

CSIS đưa ra con số trên dựa theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) về chi phí vận hành từng đơn vị cùng các nhóm hỗ trợ, sau đó điều chỉnh theo lạm phát và quy mô lực lượng.

Ước tính này cộng thêm 10% chi phí để phản ánh cường độ hoạt động cao hơn, dựa trên thực tiễn của Văn phòng Quản lý và Ngân sách trong các cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Khoản tăng thêm này bao gồm, tần suất xuất kích máy bay cao hơn, thời gian hoạt động của tàu nhiều hơn, mức cảnh báo cao hơn, hoạt động triển khai kéo dài, phụ cấp bổ sung cho quân nhân.

Chi phí đạn dược sẽ giảm khi Mỹ chuyển sang loại rẻ hơn. Tuy nhiên, chi phí ngoài ngân sách vẫn rất lớn.

Do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ có thể phải xin ngân sách bổ sung. Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể phải đề nghị một gói ngân sách bổ sung hoặc đưa chi phí vào dự luật ngân sách 2027, hoặc sử dụng một phần trong 150 tỷ USD đã được phân bổ trong dự luật ngân sách trước.

Nếu cuộc chiến kéo dài, chính quyền ông Trump sẽ đối diện với thách thức lớn về việc cần được sự đồng thuận của Quốc hội để tiếp tục được cấp ngân sách.