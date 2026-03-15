Tổng thống Ukraine hy vọng Mỹ không "quay lưng" vì vấn đề Trung Đông

"Chúng tôi không muốn mất đi người Mỹ trong khi họ chắc chắn đang bận tâm đến Trung Đông", nhà lãnh đạo Ukraine nói hôm 14/3. Những phát biểu của ông được giữ bí mật cho đến ngày 15/3 mới được giới báo chí thông tin.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục nhấn mạnh rằng, Ukraine đang thể hiện thiện chí giúp đỡ Mỹ và các đồng minh của Washington ở Trung Đông.

"Bằng cách đề nghị chia sẻ chuyên môn về máy bay không người lái của Ukraine, chúng tôi đang thể hiện thiện chí giúp đỡ Mỹ và các đồng minh của Washington ở Trung Đông", Tổng thống Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm rằng: “Chúng tôi thực sự hy vọng rằng, do vấn đề Trung Đông, Mỹ sẽ không quay lưng lại với vấn đề chiến tranh ở Ukraine”.

Mỹ là quốc gia ủng hộ mạnh nhất cho Ukraine trong suốt cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, hồi tháng 2, Viện Kinh tế thế giới Kiel có trụ sở ở Đức công bố báo cáo cho thấy viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã giảm 99% trong năm 2025, buộc các quốc gia châu Âu phải lấp đầy khoảng trống.

Trong khi đó, viện trợ quân sự từ các nước châu Âu tới Ukraine đã tăng 67% trong năm 2025 so với mức trung bình hàng năm trong giai đoạn 2022-2024, viện trợ tài chính và nhân đạo cũng tăng 59%.

Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine sụt giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền hồi tháng 1/2025. Ông đã không phân bổ thêm gói viện trợ quốc phòng mới nào trong khuôn khổ Quyền Điều chỉnh Nguồn lực Tổng thống (PDA), công cụ thường xuyên được Mỹ sử dụng dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Tây Âu là khu vực cung cấp nhiều viện trợ quân sự cho Ukraine nhất trong năm 2025, trong đó chủ yếu là Anh và Đức. Tiếp theo là các quốc gia Bắc Âu trong khi hỗ trợ quân sự từ Đông Âu cho Ukraine đã giảm từ 17% trong năm 2022 xuống còn 2% năm 2025, còn Nam Âu là từ 7% xuống còn 3%.