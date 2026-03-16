Nga bác bỏ thông tin tiến trình hòa bình Ukraine suy yếu

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rời đi sau cuộc họp báo thường niên hồi cuối tháng 12/2025 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã ghi nhận các thông tin truyền thông như vậy nhưng nhấn mạnh thực tế cho thấy điều ngược lại.

Ông Peskov nói rằng, những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump thường xuyên đề cập đến vấn đề Ukraine, cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ vẫn quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình. "Những lời nhắc đến Ukraine thường xuyên của Tổng thống Trump trong các tuyên bố gần đây cho thấy điều ngược lại", ông Peskov nói với các phóng viên.

"Xét theo các tuyên bố của ông ấy, Tổng thống Trump hoàn toàn không mất đi sự quan tâm nào. Hơn nữa, ông ấy đang mạnh mẽ thúc giục (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) đạt được một thỏa thuận", người phát ngôn Điện Kremlin nhận định.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico hồi đầu tháng này, ông Trump bày tỏ sự thất vọng với người đồng cấp Zelensky, nói rằng Tổng thống Ukraine "phải hành động quyết liệt hơn và phải đạt được thỏa thuận".

Tổng thống Trump cũng bác bỏ lời đề nghị của ông Zelensky về việc hỗ trợ Mỹ bắn hạ máy bay không người lái trên các quốc gia vùng Vịnh. "Người cuối cùng chúng ta cần giúp đỡ là ông Zelensky", Tổng thống Trump nói trên chương trình "Meet the Press" của NBC.

Nói về vấn đề này, người phát ngôn Peskov khẳng định Moscow vẫn quan tâm đến việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột nhưng thời gian và địa điểm của vòng đàm phán tiếp theo hiện chưa được xác định.

Trong bài viết đăng ngày 15/3 trên Financial Times, một số nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho rằng tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn dắt đang gặp khó khăn khi Tổng thống Trump ngày càng tập trung vào tình hình Trung Đông.

Theo các nguồn tin, căng thẳng tại Trung Đông đã làm phân tán sự chú ý của Mỹ khỏi các nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình tại Ukraine. "Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, do Mỹ làm trung gian, đang ở trong tình trạng nguy hiểm", một quan chức cấp cao châu Âu nhận định.

Vòng đàm phán ba bên gần nhất được tổ chức tại Geneve (Thụy Sĩ) trong hai ngày 17 và 18/2. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 5/3 tại Abu Dhabi đã bị hoãn do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.