Iran cảnh báo hậu quả nguy hiểm nếu Mỹ đưa quân đổ bộ

Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

“Đối phương phải biết rằng chiến tranh trên bộ sẽ nguy hiểm hơn, tốn kém hơn và không thể khắc phục được đối với họ”, Tư lệnh lực lượng bộ binh của quân đội Iran, Chuẩn tướng Ali Jahanshahi, tuyên bố hôm 26/3.

Tướng Jahanshahi cho biết "quân đội Iran vẫn trụ vững, kiên cường trên tiền tuyến phòng thủ và sẽ vô hiệu hóa đối phương".

“Tất cả các động thái của đối phương ở biên giới đều được theo dõi, và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản”, tướng Jahanshahi cảnh báo, đồng thời khẳng định mọi tấc đất của Iran đều được bảo vệ”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cảnh báo: “Mọi động thái của đối phương đều nằm trong sự giám sát hoàn toàn của lực lượng vũ trang chúng tôi. Nếu họ vượt quá giới hạn, toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia khu vực đó sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ”.

Trước đó, hãng tin Mehr News cho biết “lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị du kích Iran” đã sẵn sàng giáng một “đòn mạnh vào Mỹ” khi chiến tranh có khả năng leo thang.

Tuyên bố của các quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng nếu đàm phán thất bại, Mỹ sẽ tấn công vào lưới điện Iran, đưa lực lượng đổ bộ vào đảo huyết mạch dầu mỏ Kharg của Iran.

Đảo Kharg có vị trí chiến lược (Bản đồ: Catalyst).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc việc sử dụng quân đội Mỹ để kiểm soát Kharg, hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc vịnh Ba Tư. Hòn đảo được coi là huyết mạch kinh tế xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran.

Kế hoạch này của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho rằng một chiến dịch trên bộ như vậy sẽ tiềm ẩn những rủi ro lớn, bao gồm khả năng thương vong cao đối với lực lượng Mỹ. Theo các nguồn tin, hòn đảo này có hệ thống phòng thủ nhiều lớp, và trong những tuần gần đây Iran đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Iran cũng đã bố trí các bẫy, bao gồm mìn chống bộ binh và mìn chống thiết giáp xung quanh hòn đảo, trong đó có cả dọc bờ biển, nơi lực lượng Mỹ có thể đổ bộ nếu Tổng thống Donald Trump quyết định triển khai chiến dịch trên bộ.

Một số đồng minh của Tổng thống Trump đang đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc liệu có cần thiết phải tiến hành một chiến dịch như vậy hay không, bởi ngay cả khi kiểm soát hòn đảo thì điều đó cũng không tự thân giải quyết được các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz và sự kiểm soát của Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Quân đội Mỹ trước đó đã tấn công đảo Kharg vào ngày 13/3. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã đánh trúng 90 mục tiêu, bao gồm “các cơ sở lưu trữ thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác”.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25/3 cho biết, Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông.

Theo quan chức này, lực lượng dự kiến được triển khai bao gồm các chỉ huy và các thành phần hỗ trợ hậu cần từ Lữ đoàn Chiến đấu số 1 của sư đoàn.

Ngoài ra, khoảng hơn 2.000 lính thủy đánh bộ của Mỹ cùng tàu USS Tripoli dự kiến đến khu vực vào ngày mai.