Mỹ cảnh báo không kích dữ dội nhất vào Iran hôm nay

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Pool).

Tại một cuộc họp báo ngày 10/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo hôm nay sẽ “một lần nữa là ngày có cường độ không kích mạnh nhất” trong chiến dịch tấn công Iran.

“Hôm nay một lần nữa là ngày có cường độ không kích mạnh nhất, với nhiều máy bay chiến đấu nhất, nhiều máy bay ném bom nhất, nhiều đòn tấn công nhất; hoạt động tình báo cũng chính xác và hiệu quả hơn bao giờ hết”, ông cho biết, đồng thời nói rằng Mỹ “đang chiến thắng”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho hay, trong 24 giờ qua, số lượng tên lửa được Iran phóng đi đã ở mức thấp nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Ông cho rằng điều này cho thấy năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran đang bị suy giảm đáng kể sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel.

Ông cũng nhấn mạnh, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei nên “lắng nghe lời của” Tổng thống Mỹ Donald Trump và không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

“Nhà lãnh đạo mới của Iran sẽ khôn ngoan nếu lắng nghe những gì Tổng thống của chúng tôi đã nói, đó là không theo đuổi vũ khí hạt nhân và công khai tuyên bố điều đó”, Bộ trưởng Hegseth nói.

Khi được hỏi về các tin đồn cho rằng ông Khamenei có thể đã bị thương trong các cuộc không kích nhằm vào Iran, ông Hegseth cho biết ông không thể bình luận về vấn đề này.

Ông Hegseth nêu rõ, các mục tiêu của chiến dịch quân sự của Mỹ không thay đổi và đang được thực hiện với độ chính xác cao.

Ông liệt kê các mục tiêu chính của chiến dịch gồm: phá hủy kho tên lửa, các bệ phóng tên lửa và nền tảng công nghiệp quốc phòng liên quan của Iran; phá hủy hải quân Iran; ngăn chặn vĩnh viễn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông cho biết, Mỹ sẽ không dừng chiến dịch không kích Iran cho đến khi “đối phương bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát”. Ông mạnh thời điểm xung đột kết thúc là do Mỹ quyết định.

Những phát biểu của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng cuộc chiến “đã gần hoàn tất”. Ông Trump cũng cho biết “chúng ta đã chiến thắng theo nhiều cách, nhưng vẫn chưa thắng đủ”.

Ông Trump vẫn để ngỏ đàm phán với Iran, nhấn mạnh điều đó có thể xảy ra nhưng còn phụ thuộc vào các điều kiện. Mặt khác, ông cảnh báo, Mỹ sẽ giáng đòn mạnh hơn 20 lần nếu Iran tìm cách chặn hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Iran tuyên bố chỉ ngừng phong tỏa Hormuz khi Mỹ và Israel ngừng tấn công.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho biết Iran không chắc việc đối thoại với Mỹ vẫn còn nằm trong chương trình nghị sự của mình.

“Trước hết, còn quá sớm để ông ấy đưa ra bất kỳ bình luận nào. Nhưng tôi không nghĩ rằng vấn đề nói chuyện hay đàm phán với Mỹ một lần nữa sẽ được đặt lên bàn”, ông nói, khi được hỏi liệu có thành viên nào trong ban lãnh đạo Iran đã liên lạc với các quan chức Mỹ kể từ khi ông Mojtaba Khamenei được bầu làm Lãnh tụ Tối cao Iran hay chưa.