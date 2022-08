Một triệu người chết vì Covid-19 trong năm 2022

WHO kêu gọi các nước tiếp tục nỗ lực tiêm chủng cho người dân (Ảnh minh họa: Bloomberg).

WHO ngày 25/8 cho biết, kể từ đầu năm nay, thế giới ghi nhận thêm 1 triệu ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết kể từ khi đại dịch bùng phát hồi cuối năm 2019 lên gần 6,45 triệu ca. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi đây là "cột mốc bi thảm".

"Không thể nói rằng chúng ta đang học cách sống chung với Covid-19 khi mà chỉ từ đầu năm đến nay vẫn có 1 triệu người chết vì nó, dù đại dịch đã kéo dài 2 năm rưỡi và thế giới có đầy đủ công cụ cần thiết để ngăn chặn nguy cơ tử vong", ông Tedros nói.

Do vậy, người đứng đầu WHO kêu gọi các nước tăng cường nỗ lực tiêm chủng cho tất cả nhân viên y tế, người lớn tuổi và những người có nguy cơ cao, nhằm đạt mục tiêu phủ vaccine 70% dân số.

Theo WHO, đến nay 136 quốc gia không đạt mục tiêu này, trong đó, 66 nước có độ phủ dưới 40%.

Ông Tedros kêu gọi tất cả quốc gia làm nhiều hơn nữa để tiêm vaccine Covid-19 cho những người có nguy cơ cao nhất, đảm bảo người dân tiếp cận với các phương pháp điều trị, đồng thời tiếp tục thử nghiệm và giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 nhằm thiết kế chính sách giảm thiểu nguy cơ lây lan và tử vong.