WHO cảnh báo đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trong một hội nghị về Covid-19 tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 12/2021 (Ảnh: AP).

Trong một thông báo được đưa ra vào ngày 12/7, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng của 2 dòng phụ của biến chủng Omicron là gồm BA.4 và BA.5.

Theo WHO, trong tuần từ 4 đến 10/7, hơn 5,7 triệu ca nhiễm mới đã được ghi nhận, tăng 6% so với tuần trước. WHO cũng nhận định đây chưa phải là con số đầy đủ do việc xét nghiệm đã bị lơ là tại một số quốc gia.

BA.4 và BA.5 là biến thể phụ của Omicron, biến chủng có khả năng lây lan mạnh hơn nhiều so với các chủng trước đây của virus SARS-Cov-2 gây đại dịch Covid-19. Hai biến thể này được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi hồi đầu năm nay và gây ra một làn sóng Covid-19 lây lan nhanh ở đây.

Tại Mỹ, các biến chủng này được tìm thấy ở cả những người đã từng nhiễm bệnh và những người đã tiêm đủ các mũi vaccine tăng cường. Điều này gây ra lo ngại về việc biến chủng này có thể "lẩn tránh" các kháng thể trong cơ thể người.

Ông Tedros cảnh báo "đại dịch còn lâu mới kết thúc" vì "virus đang lây lan một cách khó lường với tốc độ chóng mặt do các quốc gia đã bắt đầu chủ quan trong việc phòng dịch".

Tổng giám đốc WHO cho biết các biện pháp phòng dịch đang bị lơ là tại nhiều quốc gia. Ông Tedros nhận định các biện pháp phòng dịch căn bản như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội đã bị bỏ qua tại nhiều nơi, đặc biệt là trong thời điểm mùa hè khi người dân di chuyển nhiều hơn để du lịch và tham gia các hoạt động tập trung đông người.

Nhân viên y tế Canada tiến hành tiêm các mũi vaccine nhắc lại cho người dân (Ảnh: CBC).

Trước nguy cơ bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19, người đứng đầu WHO khuyến cáo các quốc gia tăng cường các biện pháp phòng dịch, trong đó có "tăng cường đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và chuẩn bị các nguồn lực y tế".

Trước đó, ông Tedros khuyến nghị các quốc gia đẩy nhanh việc tiêm chủng các mũi vaccine tăng cường cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao, bao gồm lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi, người mắc bệnh nền và bị suy giảm miễn dịch, cũng như cung cấp đầy đủ thuốc kháng virus và các phương pháp điều trị khác cho người dân.

Tổng Giám đốc WHO cũng hối thúc các công ty dược phẩm hàng đầu thế giới, trong đó có Pfizer, hợp tác chặt chẽ với giới chức y tế các nước để đảm bảo việc cung cấp thuốc kháng virus được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.