Tân Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Theo Times of Israel, thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei là bằng văn bản. Thông điệp được một người dẫn chương trình đọc trên truyền hình quốc gia.

Theo Aljazeera, trong thông điệp đầu tiên, Lãnh tụ Iran yêu cầu Mỹ đóng cửa toàn bộ căn cứ quân sự ở khu vực Trung Đông. “Tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực phải lập tức đóng cửa, nếu không chúng sẽ bị tấn công”, Lãnh tụ Tối cao Iran nêu rõ.

Ông cũng cho biết, Iran tin vào tình hữu nghị với các nước láng giềng và chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Ông nói thêm, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa nhằm gây sức ép lên các đối thủ của Iran. Tehran coi việc kiểm soát eo biển chiến lược này là một đòn bẩy trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel, trong bối cảnh chiến sự đang leo thang trong khu vực.

Ông Mojtaba Khamenei kêu gọi đoàn kết dân tộc, gửi lời cảm ơn tới quân đội, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của các nhóm vũ trang ở Yemen và Iraq.“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những chiến binh dũng cảm đang làm rất tốt nhiệm vụ trong thời điểm đất nước chúng ta đang chịu áp lực và bị tấn công", ông cho biết.

Yêu cầu Mỹ - Israel bồi thường

Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ và Israel rằng họ phải “bồi thường” cho những thiệt hại do chiến dịch quân sự của họ gây ra cho Iran.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu đối phương bồi thường. Nếu chúng tôi không thể nhận được bồi thường, chúng tôi sẽ phá hủy tài sản của họ nhiều như mức họ đã phá hủy tài sản của chúng tôi”, Lãnh tụ tối cao mới của Iran nói trong một bài phát biểu được người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước.

Ông cũng cảnh báo rằng Iran sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các quốc gia láng giềng trong các đòn đáp trả.

“Chúng tôi đã có quan hệ tốt với tất cả 15 quốc gia láng giềng này… chúng tôi chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự đó và chúng tôi sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ phải tiếp tục và làm như vậy. Các quốc gia này phải làm rõ trách nhiệm của mình”, ông nói thêm, đồng thời khuyến nghị các nước này đóng cửa các căn cứ của Mỹ “càng sớm càng tốt”.

Ông tuyên bố, Iran sẽ trả thù cho những người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Một hình ảnh mới được công bố trên kênh Telegram chính thức của Lãnh tụ Tối cao mới của Iran đã tiết lộ nét chữ viết tay của ông.

Hình ảnh cho thấy một danh sách các lãnh tụ tối cao của Iran gồm ông Mojtaba Khamenei, cha ông là cố Lãnh tụ Ali Khamenei, và người tiền nhiệm Ruhollah Khomeini.

Bên dưới danh sách là thông điệp ngắn: “Nhân danh Thượng đế, Đấng Khoan dung, Đấng Nhân từ nhất”.

Cụm từ này biểu thị sự khởi đầu mới, trong nhiều trường hợp, nó được sử dụng ở phần mở đầu của hầu hết các chương trong Quran.

Trước đó, kênh Telegram chính thức của Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei cho biết, ông sẽ đưa ra thông điệp đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm “trong ít phút nữa”, nhưng không nói rõ đó sẽ là thông điệp được ghi hình hay tuyên bố bằng văn bản.

“Thông điệp đầu tiên của Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, lãnh tụ tối cao của Cách mạng Hồi giáo, sẽ được công bố trong ít phút nữa”, kênh này cho biết.

Hãng tin IRNA cho biết thông điệp “mang tính chiến lược” của ông Mojtaba Khamenei được công bố thành 7 phần.

Thông điệp sẽ đề cập đến “Lãnh tụ cách mạng đã tử vì đạo” Ali Khamenei, vai trò và nhiệm vụ của người dân, lực lượng vũ trang, các cơ quan hành pháp, mặt trận kháng chiến, cũng như các quốc gia trong khu vực và cách đối phó với đối phương.

Thông điệp được đưa ra sau khi Iran cho biết Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba đã bị thương trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2, nhưng hiện “an toàn và khỏe mạnh”.

Ông Mojtaba Khamenei là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã lên kế nhiệm sau khi cha ông nắm giữ vị trí này gần 40 năm cho đến khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước.

Theo truyền thông Iran, việc bổ nhiệm ông Mojtaba nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong nước. Các lực lượng ở Iran đã tuyên bố trung thành với tân Lãnh tụ Tối cao.

Trong nhiều năm, ông Mojtaba khá kín tiếng, dù từ phía sau hậu trường ông là một nhân vật trung tâm trong bộ máy quan chức rộng lớn của hệ thống do cha ông xây dựng. Ông thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các mạng lưới kinh tế.

Kể từ khi được bổ nhiệm hồi đầu tuần này, ông chưa xuất hiện trước những người ủng hộ hay đưa ra bất cứ tuyên bố nào. Điều này được cho là một phần nhằm đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo Iran trong bối cảnh Mỹ và Israel tuyên bố sẽ nhắm vào bất cứ ban lãnh đạo mới nào của Iran.