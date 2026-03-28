Mặt trận mới ở Trung Đông: Đồng minh của Iran cảnh báo "để tay lên cò súng"

Một tên lửa của Houthi (Ảnh: Reuters).

Houthi ngày 27/3 tuyên bố họ sẵn sàng can thiệp quân sự nếu các quốc gia khác tham gia cùng Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống lại Iran, hoặc nếu biển Đỏ bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào phía Tehran.

“Chúng tôi khẳng định rằng tay chúng tôi đã đặt trên cò súng để can thiệp quân sự trực tiếp” nếu bất kỳ liên minh mới nào tham gia cùng Washington và Israel chống lại Iran và các đồng minh của nước này, hoặc nếu biển Đỏ bị sử dụng cho các “hoạt động thù địch” nhằm vào Iran, người phát ngôn quân sự của lực lượng này, Yahya Saree, cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Ông cũng nói rằng Houthi sẵn sàng hành động nếu sự leo thang chống lại Iran và “trục kháng chiến” tiếp diễn, nhưng không nêu rõ hình thức can thiệp sẽ ra sao.

Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cáo buộc Houthi đã phóng tên lửa vào nước này. IDF tuyên bố đã đánh chặn tên lửa đạn đạo của nhóm vũ trang ở Yemen. Houthi chưa bình luận về thông tin này.

Cảnh báo của Houthi làm dấy lên khả năng xung đột khu vực mở rộng ra mặt trận mới, đặc biệt khi Houthi có khả năng tấn công các mục tiêu vượt xa lãnh thổ Yemen và làm gián đoạn các tuyến hàng hải quanh bán đảo Ả rập.

Các đồng minh Hồi giáo dòng Shi’ite của Iran tại Li Băng và Iraq đã tham gia cuộc chiến trong khu vực do các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran. Cho đến nay, Houthi vẫn chưa tuyên bố tham chiến trực tiếp, dù sở hữu năng lực quân sự đáng kể và vị trí địa lý kiểm soát biển Đỏ.

Trong bài phát biểu, ông Saree cũng nhấn mạnh lực lượng này sẽ không cho phép biển Đỏ bị sử dụng để tiến hành các “hoạt động thù địch” nhằm vào Iran hoặc bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào. Ông cảnh báo không được tiếp tục siết chặt cái mà ông gọi là “lệnh phong tỏa đối với Yemen”.

Houthi có thể kiểm soát lối vào biển Đỏ, một tuyến giao thông huyết mạch khác ở khu vực (Ảnh: EIA).

Ông kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và các quốc gia đồng minh, bao gồm các vùng lãnh thổ Palestine, Li Băng và Iraq, đồng thời thúc giục thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của phong trào Hamas vào Israel, châm ngòi cho cuộc chiến tại Gaza, lực lượng Houthi đã bắt đầu tấn công các tuyến vận tải quốc tế ở biển Đỏ, cho biết họ hành động nhằm ủng hộ người Palestine.

Houthi thực tế là lực lượng chiến đấu đáng gờm. Nhóm này đã kiểm soát thủ đô Yemen và nhiều khu vực đông dân hơn 10 năm qua trong cuộc nội chiến kéo dài, đồng thời chống lại liên minh Ả rập do Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất hậu thuẫn.

Các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Houthi trong chiến sự Gaza gần như đã làm tê liệt giao thông qua biển Đỏ và kênh đào Suez, buộc các tàu phải đi đường vòng dài hơn qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi.

Nhóm này cũng đã phóng UAV và tên lửa về phía Israel, dẫn tới các cuộc không kích đáp trả từ Israel cũng như các đợt tấn công của Mỹ vào mục tiêu Houthi tại Yemen. Houthi đã dừng các cuộc tấn công này sau khi một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas đạt được vào tháng 10/2025.