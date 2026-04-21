Mỹ gửi thông điệp trái chiều, Iran tuyên bố sắp tung những “quân bài mới”

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới bóng đen của sự đe dọa, và trong 2 tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra những quân bài mới trên chiến trường”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf (Ghalibaf) cho biết trong một bài đăng trên tài khoản X vào sáng sớm 21/4.

Những nhận định của ông được đưa ra nhằm đáp trả việc phía Mỹ bị cáo buộc liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây 2 tuần, bao gồm lệnh phong tỏa đường biển và cuộc tấn công vào một tàu hàng của Iran tại biển Oman vào hôm 19/4.

“Bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa và vi phạm lệnh ngừng bắn, họ muốn biến bàn đàm phán thành bàn đầu hàng”, ông Qalibaf nói.

Ông Qalibaf nêu rõ rằng các chiến thuật gây áp lực sẽ không mang lại kết quả trên bàn đàm phán.

Các phát biểu này được đưa ra khi vòng đàm phán tiếp theo giữa Tehran và Washington đang bị bao phủ bởi sự bất định sau những cáo buộc qua lại mới đây giữa 2 bên.

Mỹ cáo buộc Iran vi phạm ngừng bắn khi duy trì các hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tấn công các tàu đi qua tuyến đường này. Trong khi đó, Tehran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn khi duy trì phong tỏa các cảng của Iran, tấn công bắt giữ tàu hàng Iran ở biển Oman.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bác bỏ các lời đe dọa của Mỹ coi đó là chiến thuật gây áp lực, khẳng định Iran sẽ không khuất phục trước sức ép này.

Theo các báo cáo trên truyền thông Mỹ, phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ bay tới Islamabad hôm nay để tham gia vòng đàm phán tiếp theo với phái đoàn Iran.

“Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận nó bởi vì, nếu họ không làm vậy, Mỹ sẽ đánh sập mọi nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social.

Đến nay, ông Trump tiếp tục đưa ra những tín hiệu trái chiều về triển vọng chấm dứt xung đột với Iran. Ông cho biết, một thỏa thuận với Iran sẽ đạt được “tương đối nhanh chóng”. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc mình đang chịu áp lực phải đạt được một thỏa thuận.

Ông cũng tuyên bố sẽ chưa dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hay lệnh phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi Tehran đồng ý với một thỏa thuận.

“Họ đang mất 500 triệu USD mỗi ngày, một con số không thể duy trì được, ngay cả trong ngắn hạn”, ông nói về tác động của lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), 27 con tàu đã buộc phải quay đầu hoặc trở lại các cảng của Iran theo lệnh phong tỏa đường biển hiện tại.

“Lệnh phong tỏa các cảng của Iran này sẽ được thực thi và áp dụng cho tất cả các tàu, bất kể treo cờ nước nào. Bất kỳ con tàu nào có ý định tiến vào hoặc rời khỏi một cảng của Iran sẽ phải tuân thủ quyền lên tàu kiểm tra và khám xét theo luật pháp quốc tế. Nếu các bạn cố tình vượt qua lệnh phong tỏa, chúng tôi sẽ cưỡng chế tuân thủ bằng vũ lực”, CENTCOM nêu rõ.

Lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi một thỏa thuận cuối cùng với Iran được hoàn tất.