Iran nêu lý do hoãn đáp trả vụ Mỹ bắt giữ tàu hàng

Mỹ nã pháo tau hàng Iran ngày 19/4 (Ảnh: US Navy).

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/4, Bộ Chỉ huy Trung ương Iran Khatam al-Anbia cho biết, sau vụ Mỹ nhắm vào tàu thương mại Touska của Iran tại vùng biển Oman, lực lượng vũ trang Iran đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra một đòn đáp trả quyết định.

Tuy nhiên, tuyên bố cho biết, do sự hiện diện của một số thành viên gia đình của thủy thủ đoàn trên tàu, hành động tác chiến của Iran đã bị trì hoãn nhằm bảo vệ tính mạng và an ninh của họ, vốn đang nằm trong tình trạng nguy hiểm thường trực.

Tuyên bố nói thêm, một khi sự an toàn của các gia đình và thành viên thủy thủ đoàn được đảm bảo đầy đủ, lực lượng vũ trang Iran sẽ thực hiện hành động cần thiết để đáp trả lực lượng của Mỹ.

Hải quân Mỹ đã tấn công tàu container Touska của Iran vào đêm 19/4 khi tàu này đang trên hành trình từ châu Á về Iran, sau đó giành quyền kiểm soát con tàu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố con tàu đang hướng tới cảng Bandar Abbas của Iran và cáo buộc con tàu đã phớt lờ các cảnh báo lặp đi lặp lại của lực lượng Mỹ trong suốt 6 giờ đồng hồ về việc yêu cầu rời khỏi buồng máy.

Khi con tàu cố tìm cách vượt lệnh phong tỏa, tàu khu trục USS Spruance của Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu Touska bằng cách bắn nhiều loạt đạn pháo vào buồng máy của Touska.

Tiếp đó, các lính Thủy quân lục chiến Mỹ từ Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 của Mỹ đã đổ bộ lên và giành quyền kiểm soát con tàu.

Ngay sau cuộc tấn công, các lực lượng quân sự Iran đã triển khai các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái hướng về phía một số tàu quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả. Tehran đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hành động đáp trả.

Hiện chưa rõ số phận của tàu hàng Iran bị bắt giữ.

Khoảnh khắc Mỹ nổ súng vào tàu hàng Iran (Video: CENTCOM)

Các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết, tàu Touska có khả năng đang chở các mặt hàng mà Washington coi là "lưỡng dụng" (có thể sử dụng cho mục đích quân sự).

CENTCOM đã liệt kê kim loại, đường ống và linh kiện điện tử cùng nhiều loại hàng hóa khác là những thứ có thể phục vụ cho cả mục đích quân sự lẫn công nghiệp và có thể bị thu giữ.

Tàu Touska thuộc tập đoàn Đường hàng hải Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRISL) vốn đã bị Mỹ trừng phạt.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với IRISL vào cuối năm 2019, mô tả đây là "hãng vận tải ưa thích của các tác nhân phổ biến vũ khí và đại lý thu mua của Iran", bao gồm cả việc vận chuyển các mặt hàng phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Một nguồn tin cho biết, thủy thủ đoàn của tàu Touska bao gồm một thuyền trưởng người Iran và các thuyền viên người Iran, mặc dù chưa rõ liệu toàn bộ thủy thủ đoàn có mang quốc tịch Iran hay không. Hai nguồn tin khác nói thêm rằng các tàu của IRISL nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và thủy thủ đoàn thường bao gồm chủ yếu là người Iran, đôi khi có cả các thủy thủ người Pakistan.