Lý do "Vòm sắt" uy lực của Israel để lọt lưới loạt hỏa lực Hezbollah

Hezbollah, lực lượng ở Li Băng do Iran hậu thuẫn, đã chính thức tham gia vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhóm này đã phóng loạt rocket quy mô lớn về phía Israel.

Trong các đoạn video được các hãng tin lớn chia sẻ, hỏa lực của Hezbollah đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ "Vòm sắt" nổi tiếng của Israel. New York Post dẫn nguồn tin từ Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) nói rằng, chỉ khoảng 1 nửa trong số gần 100 quả đạn được đánh chặn trong một ngày.

Lý do "Vòm sắt" uy lực Israel để lọt lưới loạt hỏa lực Hezbollah (Video: Sputnik).

Tel Aviv chưa bình luận về thông tin này nhưng nếu đây là sự thật thì tỷ lệ này được xem là thấp hơn hẳn so với những con số mà Israel từng công bố trước đây, vốn thường ở mức 90%.

Theo các chuyên gia quân sự, Israel đang đối mặt với nhiều thách thức để bảo vệ không phận.

“Không giống như năm 2024, khi Israel bố trí mật độ phòng không tối đa để bảo vệ các khu vực phía bắc (khu vực giáp với Li Băng), hiện nay Israel đã phân tán một phần đáng kể các hệ thống phòng không này tới nhiều khu vực khác nhau trong nước để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV của Iran và những mối đe dọa tương tự. Vì vậy mật độ phòng thủ ở phía bắc nhìn chung đã yếu hơn", nhà quan sát quân sự Yury Lyamin nói với Sputnik.

Về tên lửa đánh chặn Tamir, chúng do công ty Rafael của Israel sản xuất với sự hợp tác của tập đoàn Mỹ RTX, trong đó phần lớn hoạt động sản xuất đặt tại Mỹ, ông Lyamin giải thích.

Ông cho biết thêm phần lớn không quân Israel hiện đang tập trung cho các chiến dịch ở mặt trận Iran, khiến nguồn lực dành cho chiến trường ở Li Băng giảm đi. Điều đó cũng ảnh hưởng tới việc điều phối số lượng hệ thống phòng thủ, số lượng tên lửa đánh chặn. Với các đòn tập kích ồ ạt của đối thủ, việc thiếu đi hỏa lực phòng không sẽ khiến Israel khó có thể đánh chặn hết rocket của Hezbollah. Việc để lọt hỏa lực là kết quả có thể dự đoán.

Iran phóng loạt tên lửa hạng nặng vào mục tiêu Mỹ - Israel (Video: PressTV).

Trong khi đó, quân đội Iran cho biết các chiến dịch nhằm vào hạ tầng quân sự của Israel đang trở nên dễ dàng và chính xác hơn, sau khi một phần mạng lưới radar của Israel bị phá hủy.

Theo một tuyên bố quân sự chính thức, lực lượng Iran hôm 12/3 đã phát động một đợt tấn công UAV mới nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Israel, đánh trúng căn cứ không quân Palmachim, căn cứ không quân Ovda và một cơ sở lớn của cơ quan an ninh nội địa Shin Bet gần Tel Aviv.

Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia, cho biết việc phá hủy một số phần trong hạ tầng radar của đối phương đã cải thiện đáng kể điều kiện tác chiến cho lực lượng Iran.

“Với việc loại bỏ một phần cơ sở radar của đối phương tại các trung tâm nhạy cảm, việc tiếp tục các chiến dịch đã trở nên dễ dàng hơn và chúng tôi hiện có khả năng tiếp cận tốt hơn tới các mục tiêu quan trọng và nhạy cảm”, ông nói.

Israel chưa bình luận về thông tin mà Iran đưa ra.