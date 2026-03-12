Mỹ nói Iran "không còn hải quân và không quân", Tehran cảnh báo đanh thép

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Newsweek).

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ cần tiếp tục “làm nhiều hơn những gì đang làm” khi được hỏi rằng ông cần thêm điều gì về mặt quân sự để chiến dịch tại Iran kết thúc.

“Hiện giờ họ đã mất hải quân. Họ đã mất không quân. Họ hoàn toàn không còn hệ thống phòng không. Họ không còn radar. Các lãnh đạo của họ đã bị loại bỏ, và chúng tôi thậm chí còn có thể làm mọi thứ nghiêm trọng hơn thế nữa”, ông Trump phát thông điệp cảnh báo Iran.

Trước đó, ông Trump nói với Axios rằng cuộc chiến với Iran sẽ sớm khép lại vì “gần như không còn mục tiêu nào để tấn công". Ông đồng thời tuyên bố, bất cứ khi nào ông muốn cuộc chiến kết thúc thì nó sẽ kết thúc.

Ngay cả khi ông Trump công khai phát tín hiệu rằng chiến dịch quân sự đã cơ bản đạt được mục tiêu, các quan chức Mỹ và Israel cho biết chưa có chỉ thị nội bộ nào về thời điểm giao tranh có thể dừng lại.

Mỹ đăng video tập kích bệ phóng tên lửa, UAV của Iran (Video: Quân đội Mỹ).

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm 11/3 nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục “không giới hạn thời gian, chừng nào còn cần thiết, cho đến khi chúng tôi đạt được mọi mục tiêu và giành chiến thắng quyết định.”

Các quan chức Israel và Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị cho ít nhất 2 tuần không kích nữa tại Iran. Bản thân Trump cũng từ chối nêu thời điểm cụ thể khi nào chiến sự sẽ kết thúc.

Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh trận chiến quanh eo biển Hormuz đang leo thang, tuyến đường mà tới khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 12/3 rằng họ đã phá hủy 16 xuồng rải thủy lôi gần eo biển, trong khi Iran tập kích loạt tàu thương mại trong khu vực này để thực hiện lệnh phong tỏa mà họ đặt ra.

Trước áp lực ngày càng tăng từ giá dầu thô tăng vọt, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ nhằm kiềm chế đà tăng giá.

Sau đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng Tổng thống Trump đã cho phép giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, bắt đầu từ tuần tới.

Iran "bày binh bố trận" thế nào ở eo biển huyết mạch Hormuz? (Video: TOI).

Liên quan tới vấn đề này, Iran tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ lượng dầu nào mang lại lợi ích cho Washington và các đồng minh đi qua eo biển Hormuz, khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này vẫn tiếp diễn.

“Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một lít dầu đi qua eo biển Hormuz để phục vụ lợi ích của Mỹ và các đồng minh của họ”, một người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran nói hôm 11/3.

Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ tàu nào có quyền sở hữu hoặc hàng hóa dầu mỏ thuộc về Mỹ, Israel hoặc các đối tác của họ đều được coi là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Iran.

“Chính sách tấn công đáp trả tương xứng đã kết thúc; từ nay học thuyết của chúng tôi sẽ là tấn công liên tiếp", ông khẳng định.

Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không thể hạ giá dầu và năng lượng bằng các biện pháp nhân tạo.

Mặt khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này không có ý định tham gia xung đột với các quốc gia trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào các căn cứ Mỹ sẽ chỉ được thực hiện trong khuôn khổ quyền tự vệ của Tehran.

Ông Pezeshkian cáo buộc Mỹ và Israel đã lợi dụng không phận của các nước láng giềng để tiến hành các đòn đánh vào Iran, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ căn cứ nào được sử dụng làm điểm xuất phát cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran đều sẽ trở thành mục tiêu theo quyền tự vệ hợp pháp của nước này.