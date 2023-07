Lý do Lithuania dùng xe cũ để đưa đón Tổng thống Ukraine tại hội nghị NATO

Các nguyên thủ dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania được bảo vệ nghiêm ngặt bằng xe bọc thép khi di chuyển (Ảnh: Pravda).

Trang tin Ukrainsk Pravda ngày 16/7 cho biết, trong khi nhiều khách mời dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius, Lithuania di chuyển trên những chiếc ô tô mới, sang trọng, Tổng thống Ukraine Zelensky lại di chuyển bằng một ô tô cũ có thiết kế đơn giản.

Theo Cơ quan An ninh Lithuania (VAT), tuy có tuổi đời 15 năm, nhưng đây là chiếc ô tô an toàn nhất của VAT. "Đây là chiếc xe an toàn và đáng tin cậy nhất mà chúng tôi có. Nó còn hoạt động rất tốt. Điều quan trọng không phải là năm sản xuất, mà là khả năng bảo vệ", ông Paulus Nemira, lãnh đạo của VAT cho hay.

Quan chức này cho hay, chiếc ô tô được bọc thép toàn bộ và sử dụng kính chống đạn. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm chi tiết thiết kế của chiếc xe vì lý do an ninh.

"Những ô tô kiểu này bảo vệ người ngồi bên trong khỏi các mối đe dọa xả súng hay thậm chí một vụ nổ. Chúng có các hệ thống cung cấp oxy giúp ngăn ngừa ngạt khói và các hệ thống khác nhằm đảm bảo tính mạng trong người bên trong trong trường hợp nguy hiểm", ông Nemira nói.

Theo ông Nemira, xe bọc thép dạng này thường được sử dụng cho các chuyến thăm song phương của nguyên thủ nước ngoài.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hôm 11/7 và 12/7 tại Lithuania. Nước chủ nhà Lithuania không thể cung cấp toàn bộ xe bọc thép cho tất cả lãnh đạo tham dự hội nghị, nên cơ quan an ninh của nhiều nước đã điều động xe chuyên dụng của họ. Ví dụ, Tổng thống Mỹ dùng chiếc Cadillac bọc thép, lãnh đạo Anh, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mang theo xe riêng.