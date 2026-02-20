Lý do binh sĩ Ukraine cầm kéo ra chiến trường

Binh sĩ Ukraine mang theo kéo khi ra chiến trường (Ảnh: BI).

Theo Business Insider, binh sĩ Ukraine đang dùng kéo hoặc dao để cắt và bẻ đứt bất kỳ dây cáp máy bay không người lái (UAV) sợi quang nào mà họ bắt gặp, bất kể chúng thuộc về bên nào.

Các binh sĩ nói rằng không quan trọng đó là UAV của Ukraine hay của Nga. Nếu họ không chắc chắn, họ chỉ đơn giản giả định đó là mục tiêu thù địch.

Những UAV không thể bị gây nhiễu, được điều khiển bằng các sợi cáp dài và mảnh này đã tràn ngập chiến trường Ukraine để đối phó với tác chiến điện tử.

Khi các UAV này ngày càng trở nên phổ biến, các khu rừng và chiến hào bị rối tung bởi những dây cáp bị vứt bỏ và cả những dây đang hoạt động.

Dimko Zhluktenko, một nhà phân tích thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, cho biết ông luôn mang theo kéo để có thể “cắt từng sợi cáp quang mà chúng tôi nhìn thấy”.

Ông cho hay, đơn vị của ông “thực sự đã ngừng phân biệt những sợi cáp đó là của ta hay của địch”.

Trong một video trên YouTube, ông Zhluktenko nói rằng kéo đã trở nên thiết yếu đến mức khi đơn vị của ông bắt đầu hoạt động ở những khu vực đầy dây cáp sợi quang, mỗi thành viên trong đội đều bắt buộc phải mang theo một chiếc.

Một binh sĩ Ukraine chia sẻ, các binh sĩ thường có thể bẻ đứt những sợi dây mảnh bằng tay, tuy nhiên điều đó thường không cần thiết. Các binh sĩ trong đơn vị của ông vốn đã mang theo kéo cho mục đích y tế. Nhiều người cũng có dao.

Ông cho biết trên chiến trường có thể có rất nhiều dây cáp đến mức “không biết đó là sợi mới hay là sợi cũ đã nằm đó từ lâu”. Vì vậy đơn vị của ông cắt đứt bất kỳ sợi nào họ tìm thấy thường xuyên nhất có thể.

Đôi khi có quá nhiều UAV trên bầu trời đến mức các binh sĩ nhìn lên từ mặt đất thậm chí không thể bắt đầu phân biệt đâu là của ta và đâu là của địch. Trong những trường hợp như vậy, binh sĩ có thể được lệnh bắn hạ bất kỳ UAV nào họ nhìn thấy.

Các binh sĩ phụ trách hệ thống tác chiến điện tử đôi khi hoảng loạn và gây nhiễu mọi thứ trên không khi họ không thể phân biệt các UAV, ông Zhluktenko cho hay.

Ông Zhluktenko nói, việc cắt cáp sợi quang không phải là điều ông phải làm thường xuyên, vì đơn vị của ông thường hoạt động ở những khu vực xa tuyến đầu có ít UAV sợi quang hơn.

Các binh sĩ thuộc Đội Biên phòng Cơ động số 15 “Steel Border” của Ukraine trước đó cũng cho biết sử dụng kéo là một cách đáng tin cậy để vô hiệu hóa UAV của Nga. Phía Nga được cho là cũng đã làm điều tương tự.

Nếu dây cáp còn nguyên vẹn trên một UAV đang hoạt động, cách duy nhất khác để ngăn chặn nó là bắn hạ trực tiếp, tuy nhiên điều đó đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng và may mắn.

UAV sợi quang là một đặc điểm tương đối mới trong cuộc chiến này và trước đây chưa từng được triển khai ở quy mô như vậy. Việc những máy bay này có thể bị vô hiệu hóa bằng các công cụ đơn giản như kéo, dao, tay không nhấn mạnh một xu hướng rộng hơn ở Ukraine: các hệ thống tinh vi thường bị đối phó bằng những biện pháp công nghệ thấp.