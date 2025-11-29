Lý do Airbus triệu hồi khẩn cấp 6.000 máy bay toàn cầu

Một máy bay Airbus A320 (Ảnh: AFP).

Hãng Airbus của châu Âu đang yêu cầu thay đổi phần mềm ngay lập tức trên hàng nghìn máy bay thuộc dòng A320 bán chạy nhất của hãng, động thái có thể gây gián đoạn đối với một nửa đội bay toàn cầu.

Trong một tuyên bố phát đi ngày 28/11, Airbus cho biết sự cố gần đây liên quan đến một máy bay thuộc dòng A320 cho thấy bức xạ mặt trời mạnh có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng đối với hoạt động của hệ thống điều khiển bay.

Người phát ngôn Airbus ước tính việc sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến khoảng 6.000 máy bay, thuộc nhiều biến thể khác nhau.

“Airbus thừa nhận rằng các khuyến nghị này sẽ gây ra gián đoạn vận hành đối với hành khách và khách hàng”, hãng cho biết.

Theo các nguồn tin trong ngành, sự cố dẫn tới hành động sửa chữa đột xuất này liên quan đến chuyến bay JetBlue từ Cancun, Mexico, đến Newark, New Jersey, vào ngày 30/10, trong đó một số hành khách bị thương sau khi máy bay đột ngột mất độ cao. Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Tampa, Florida, sau một sự cố điều khiển bay và một cú chúi độ cao đột ngột không do phi công yêu cầu. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã vào cuộc điều tra.

Airbus cho biết, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu dự kiến ban hành chỉ thị khẩn cấp bắt buộc sửa lỗi.

Đối với khoảng 2/3 số máy bay bị ảnh hưởng, việc triệu hồi sẽ dẫn đến thời gian ngừng bay tương đối ngắn khi các hãng hàng không quay lại sử dụng phiên bản phần mềm trước đó, các nguồn tin trong ngành cho biết.

Tuy nhiên, việc này diễn ra vào thời điểm nhu cầu sửa chữa của các hãng hàng không đang rất cao, trong bối cảnh thiếu hụt năng lực bảo trì và hàng trăm máy bay Airbus bị nằm đất do phải chờ đợi lâu cho các đợt sửa chữa hoặc kiểm tra động cơ riêng biệt. Hàng trăm máy bay bị ảnh hưởng có thể cũng cần thay đổi phần cứng, dẫn đến thời gian chờ đợi lâu hơn nhiều.

American Airlines và Wizz Air của Hungary cho biết họ đã xác định được những máy bay cần sửa phần mềm. Trong khi đó, United Airlines khẳng định đội bay của hãng không bị ảnh hưởng.

Hãng khai thác A320 lớn nhất thế giới, American Airlines cho biết khoảng 340 trong số 480 máy bay A320 của hãng cần thay phần mềm, và hãng kỳ vọng phần lớn số sửa chữa sẽ hoàn tất trong cuối tuần này với khoảng 2 giờ cho mỗi chiếc.

Các hãng hàng không khác cho biết họ sẽ cho máy bay tạm ngừng khai thác trong thời gian ngắn để sửa chữa, bao gồm Lufthansa của Đức, IndiGo của Ấn Độ và easyJet của Anh.

Hãng Avianca của Colombia cho biết đợt triệu hồi ảnh hưởng đến hơn 70% đội bay của hãng, khoảng 100 máy bay, gây gián đoạn đáng kể trong 10 ngày tới và buộc hãng phải ngừng bán vé cho các ngày bay đến ngày 8/12.

Thời gian nằm đất tạm thời để sửa chữa đối với một số hãng có thể kéo dài hơn nhiều, vì hơn 1.000 máy bay bị ảnh hưởng có thể cũng phải thay phần cứng.

Tại Paris, Air France-KLM cho biết hãng phải hủy 38 chuyến bay, tương đương 5% tổng số chuyến bay hàng ngày. Volaris của Mexico cho biết hãng sẽ bị chậm chuyến hoặc hủy chuyến trong tối đa 72 giờ.

Hiện có khoảng 11.300 máy bay thuộc gia đình A320 đang hoạt động, bao gồm 6.440 chiếc thuộc mẫu A320 chủ lực, lần đầu bay vào năm 1987.

Sự cố này có vẻ là một trong những đợt triệu hồi hàng loạt lớn nhất trong lịch sử 55 năm của Airbus và diễn ra chỉ vài tuần sau khi A320 vượt Boeing 737 để trở thành mẫu máy bay được giao nhiều nhất.

A320 là máy bay chở khách chính thống đầu tiên áp dụng hệ thống điều khiển bằng máy tính fly-by-wire.

Nó cạnh tranh với Boeing 737 MAX, dòng máy bay từng bị cấm bay toàn cầu kéo dài sau các vụ tai nạn nghiêm trọng vào năm 2018 và 2019, vốn bị quy cho phần mềm điều khiển bay thiết kế kém.

Nhu cầu đối với hai dòng máy bay chủ lực này tăng mạnh trong những năm gần đây khi tăng trưởng kinh tế, đặc biệt tại châu Á, đưa hàng chục triệu hành khách mới lên bầu trời.

Vốn được thiết kế để phục vụ các sân bay trung chuyển lớn, các mẫu thân hẹp này sau đó được các hãng hàng không giá rẻ áp dụng rộng rãi. Các đường bay mà chúng cung cấp hiện là một phần quan trọng của nền kinh tế.