Thêm máy bay Jeju Air gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp

Một máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air (Ảnh: Getty).

Chuyến bay mang số hiệu 7C101 của hãng hàng không Jeju Air, khởi hành từ sân bay quốc tế Gimpo đến Jeju lúc 6h37 ngày 30/12, đã phát hiện ra sự cố với bộ phận càng đáp ngay sau khi cất cánh.

Phi hành đoàn đã thông báo cho 161 hành khách trên chuyến bay về lỗi cơ học do sự cố càng đáp, sau đó đã đưa máy bay trở lại sân bay Gimpo vào lúc 7h25.

Jeju Air có kế hoạch đưa hành khách lên máy bay khác và tiếp tục hành trình.

Càng đáp là thiết bị thiết yếu liên quan trực tiếp đến an toàn bay, đảm bảo việc cất và hạ cánh máy bay an toàn, đồng thời giảm thiểu tác động trong quá trình hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay gặp sự cố hôm 30/12 là Boeing B737-800, cùng loại với máy bay của Jeju Air gặp tai nạn hôm 29/12. Jeju Air khai thác 39 máy bay loại này trong đội bay gồm 41 chiếc.

Sáng 29/12, một máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air, chở tổng cộng 181 người từ Bangkok (Thái Lan), gặp sự cố với càng đáp khi tìm cách hạ cánh xuống sân bay quốc tế Muan, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc khoảng 288km.

Cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc cho biết, họ đã tìm thấy toàn bộ 179 thi thể của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay.

Hai nạn nhân may mắn sống sót đều là tiếp viên hàng không của Jeju Air. Họ được tìm thấy ở phần đuôi của máy bay, đây cũng là phần duy nhất của máy bay vẫn còn nguyên hình dáng, trong khi những phần còn lại bị thiêu rụi hoặc không thể nhận ra.

Theo giới chức Hàn Quốc, trước khi máy bay hạ cánh, đài kiểm soát không lưu đã cảnh báo về nguy cơ do sự xuất hiện của đàn chim ở khu vực. Chỉ một phút sau, phi hành đoàn thực hiện cuộc gọi khẩn cấp về mặt đất.

Khoảnh khắc máy bay Hàn Quốc cháy như cầu lửa

Sau thảm kịch ở Hàn Quốc, máy bay Boeing 737-800 của hãng Boeing trở thành một chủ đề được quan tâm.

Đây là một trong những máy bay phổ biến nhất thế giới. Với gần 200 hãng hàng không sử dụng Boeing 737-800, chiếm khoảng 15% đội bay toàn cầu.

Theo Cirium, một nhà cung cấp dữ liệu hàng không, có khoảng 28.000 máy bay chở khách đang hoạt động trên toàn cầu.

Khoảng 15% trong số đó, tương đương 4.400 chiếc, là Boeing 737-800. Đây là mẫu máy bay thuộc dòng 737 Next-Generation của Boeing, tiền thân của dòng 737 Max hiện đại hơn. Dòng Max từng gây ra lùm xùm liên quan đến hai vụ tai nạn chết người cách đây hơn 5 năm trước, dẫn đến việc cấm bay toàn cầu.

Theo Cirium, gần 200 hãng hàng không sử dụng Boeing 737-800, bao gồm 5 hãng tại Hàn Quốc: Jeju Air, T'way Air, Jin Air, Eastar Jet và Korean Air. Máy bay này rất phổ biến ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, và Boeing đã giao khoảng 5.000 chiếc cho khách hàng kể từ năm 1998.

"Máy bay này rất an toàn và có lịch sử an toàn tốt", ông Najmedin Meshkati, giáo sư ngành kỹ thuật tại Đại học Nam California, người đã nghiên cứu lịch sử an toàn của dòng Boeing 737, cho biết.

Độ tuổi của đội bay toàn cầu thuộc dòng 737-800 dao động từ 5 năm tuổi đến hơn 27 năm tuổi. Một chiếc máy bay chở khách được bảo trì tốt có thể hoạt động từ 20 đến 30 năm, thậm chí lâu hơn.

Theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay gặp nạn ở Hàn Quốc hôm 29/12 đã 15 năm tuổi. Ryanair ở châu Âu là hãng hàng không đầu tiên vận hành chiếc máy bay này, sau đó nó được cho Jeju Air thuê vào năm 2017.