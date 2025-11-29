Airbus thông báo khẩn, Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways… ứng phó

Liên quan đến thông tin Nhà sản xuất tàu bay Airbus châu Âu gửi điện cảnh báo khẩn (AOT) thông báo lệnh sửa chữa khẩn cấp đối với 6.000 máy bay thuộc dòng A320, các hãng bay trong nước được biết đã và đang nhanh chóng rà soát, lên phương án ứng phó.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, đại diện Vietnam Airlines cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hãng này đã nhanh chóng kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Theo Vietnam Airlines, để bảo đảm an toàn khai thác, toàn bộ đội bay cần hoàn thành cập nhật theo gói phần mềm do Airbus cung cấp trước thời hạn 6h59 ngày 30/11 giờ Việt Nam (tức 23h59 ngày 29/11 giờ UTC).

Hãng bay nhấn mạnh hiện có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác đã được tiến hành ngay từ đêm qua, rạng sáng 29/11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng một giờ cho mỗi tàu bay.

Vietnam Airlines cũng khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn nêu trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn của Cục Hàng không Việt Nam và Airbus. Hoạt động khai thác của hãng trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng.

VietjetAir cũng thông tin đang gấp rút đang làm việc với Cục hàng không để có thông tin chính thức. Vị này cũng nhấn mạnh thời gian Airbus yêu cầu các bên cập nhật phần mềm vẫn còn, nên hoạt động bay của hãng diễn ra ổn định, không phải huỷ chuyến, lùi giờ bay. Hiện tại, các hoạt động bay tại hãng diễn ra bình thường.

Trong lúc hạ cánh chờ bay chuyến tiếp theo, các máy bay sẽ được cập nhật phần mềm để tránh bị ảnh hưởng. Hãng bay cho biết thời gian cập nhật khoảng hơn 1 giờ. Đại diện hãng khẳng định đang chủ động tiến hành cập nhật theo khuyến cáo của Airbus.

Còn Bamboo Airways ngay trong đêm 28/11, sau thông tin từ Airbus, đã nhanh chóng rà soát lại.

"Đội tàu bay của Bamboo Airways không nằm trong phạm vi ảnh hưởng nói trên, nên các chuyến bay của hãng vẫn được vận hành bình thường theo kế hoạch. Chúng tôi đang theo sát các cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam và sẽ thông tin kịp thời tới quý khách khi có yêu cầu mới", phía hãng thông tin.

Máy bay của các hãng hàng không đậu tại sân bay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Vào 23h ngày 28/11 (16h giờ quốc tế), Nhà sản xuất tàu bay Airbus châu Âu gửi điện cảnh báo khẩn (AOT) thông báo lệnh sửa chữa khẩn cấp đối với 6.000 máy bay thuộc dòng A320.

Đây là đợt lớn nhất trong 55 năm hoạt động của hãng và ảnh hưởng tới hơn một nửa số máy bay A320 đang hoạt động trên toàn cầu, gây nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng đúng vào cuối tuần du lịch bận rộn nhất trong năm tại Mỹ và tạo hiệu ứng lan rộng trên khắp thế giới.

Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) cũng đã ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay).

Ngay sau đó, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp khẩn trong đêm với các hãng hàng không Việt Nam.

Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không tại thời điểm 5h30 ngày 29/11, có 81/169 tàu bay A320, A321 bị ảnh hưởng; trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng có thể bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh nói trên.