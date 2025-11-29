Airbus triệu hồi 6.000 máy bay A320, Cục Hàng không họp khẩn xuyên đêm

Lúc 23h ngày 28/11 (16h giờ quốc tế), Nhà sản xuất tàu bay Airbus châu Âu gửi điện cảnh báo khẩn (AOT) thông báo lệnh sửa chữa khẩn cấp đối với 6.000 máy bay thuộc dòng A320.

Đây là đợt triệu hồi lớn nhất trong 55 năm hoạt động của hãng và ảnh hưởng tới hơn một nửa số máy bay A320 đang hoạt động trên toàn cầu, gây nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng đúng vào cuối tuần du lịch bận rộn nhất trong năm tại Mỹ và tạo hiệu ứng lan rộng trên khắp thế giới.

Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) cũng đã ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay).

Ngay sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn trong đêm với các hãng hàng không Việt Nam.

Máy bay Airbus A320 là máy bay vận tải hành khách được ưu chuộng nhất nhì thế giới (Ảnh: R.T.).

Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không tại thời điểm 5h30 ngày 29/11, có 81/169 tàu bay A320, A321 bị ảnh hưởng; trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng có thể bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh nói trên.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá, đây là tình huống bất khả kháng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các hãng khi đã khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn, hoạt động khai thác.

Theo ông Dũng, trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn, ngay từ thời điểm này đề nghị các hãng rà soát, sẵn sàng vật tư, phụ tùng, phần mềm nhân lực để triển khai ngay, đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất các yêu cầu của EASA và nhà sản xuất tàu bay Airbus.

Đồng thời Cục trưởng Cục Hàng không cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát kế hoạch khai thác, đặc biệt trong các ngày 30/11 và 1/12 để điều chỉnh phù hợp, hạn chế tối đa hủy chuyến làm ảnh hưởng đến hành khách.

Liên quan tình huống khẩn cấp này, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động rà soát kế hoạch khai thác và tổ chức thực hiện ngay, tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E.

Các hãng cần thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay trên tất cả các kênh thông tin, chăm sóc khách hàng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất).

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn phối hợp với các hãng hàng không của Việt Nam và quốc tế, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, an ninh, trật tự tại các cảng hàng không; hỗ trợ và phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Các Cảng vụ hàng không được giao phối hợp các cảng hàng không trong việc điều phối hoạt động khai thác; thực hiện ứng trực, kiểm tra, giám sát an toàn, chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không; xử lý theo đúng thẩm quyền các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không, không để phát sinh các sự việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác.