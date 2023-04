Luật sư nói ông Trump sẽ bác mọi cáo buộc trước tòa

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ nói rất to và tự hào rằng "không có tội"", ông Joe Tacopina, luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump, nói trong một chương trình của CNN hôm 2/4.

Luật sư Tacopina tin rằng ông Trump sẽ phải đối mặt với một số cáo buộc, đồng thời ra tín hiệu về chiến dịch biện hộ của cựu Tổng thống, bao gồm kế hoạch công kích thẩm quyền của công tố viên Alvin Bragg trong việc đưa ra các cáo buộc cấp tiểu bang liên quan đến cuộc bầu cử liên bang.

Ông Tacopina cho biết các khoản tiền trước đây đã được Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) cũng như Bộ Tư pháp Mỹ điều tra và kết luận "không có vi phạm".

"Bằng cách nào đó, một công tố viên cấp tiểu bang lại nhắm vào một tội nhẹ, tìm cách gắn kết với nhau và biến nó thành một tội nặng khi cáo buộc vi phạm quy định trong chiến dịch tranh cử liên bang mà FEC đã tuyên bố là không tồn tại", luật sư của ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, ông Tacopina xác nhận đội ngũ pháp lý do ông đứng đầu cảm thấy sốc khi biết tin đại bồi thẩm đoàn ở New York sẽ truy tố ông Trump. Luật sư của cựu tổng thống Mỹ cũng khẳng định thân chủ của ông sẽ không bị còng tay khi xuất hiện tại tòa án ở New York. Một thỏa thuận đang được khẩn trương đàm phán giữa các công tố viên và nhóm pháp lý của ông Trump.

Ngày 30/3, truyền thông Mỹ đưa tin, đại bồi thẩm đoàn tại New York đã ra quyết định truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump bị điều tra và đối mặt với nguy cơ bị buộc tội do bị cáo buộc chi 130.000 USD vào những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2016 để mua sự im lặng của ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Hai nguồn tin gần gũi với sự việc khẳng định, ông Trump có thể sẽ phải đối mặt với hơn 30 cáo buộc gian lận thương mại sau khi bị truy tố.

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump có thể ra trình diện tòa án Manhattan, New York vào ngày 4/4. Tại tòa án, ông sẽ được đi lấy dấu vân tay, chụp ảnh nhận diện, kiểm tra thông tin cá nhân và trả lời một số câu hỏi của nhà chức trách. Trong quá trình di chuyển tới tòa và tiến hành các thủ tục pháp lý, ông Trump vẫn sẽ nhận được sự bảo vệ nghiêm ngặt của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Một cố vấn của ông Trump cho hay, ông dự kiến bay tới New York vào ngày 3/4, qua đêm tại Tháp Trump, trước khi trình diện tòa án vào chiều 4/4. Theo thông tin từ văn phòng của ông Trump, ông sẽ có bài phát biểu tại dinh thự Mar-a-Lago Florida vào 20h15 ngày 4/4 sau khi trở về từ tòa án. Nội dung bài phát biểu chưa được tiết lộ, song một nguồn thạo tin cho hay ông Trump sẽ chỉ trích việc "vũ khí hóa hệ thống tư pháp nhằm can thiệp bầu cử".

Cựu chủ nhân Nhà Trắng đến nay vẫn khẳng định không sai phạm, đồng thời chỉ trích cuộc điều tra nhằm vào ông "cuộc săn phù thủy" hay "mang mục đích chính trị".