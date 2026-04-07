Thông điệp mới của Lãnh tụ Tối cao Iran sau 1 tháng vắng bóng

Chân dung Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Tass).

Trong thông điệp mới nhất được công bố hôm 6/2, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố lực lượng Iran sẽ không bị lung lay bởi các vụ ám sát do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào chỉ huy cấp cao của Iran.

Lãnh tụ Tối cao Iran đề cập đến vụ Thiếu tướng Majid Khademi, lãnh đạo cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng do cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Tướng Khademi được xem là trùm tình báo hàng đầu của IRGC.

“Ông Khademi đã cống hiến hàng thập niên phụng sự thầm lặng và tận tụy trong các lĩnh vực an ninh, tình báo và quốc phòng”, Lãnh tụ Tối cao Khamenei cho biết.

“Tuy nhiên, đội ngũ chiến đấu và các chiến binh kiên định trên con đường chính nghĩa của Iran, cùng với Lực lượng Vũ trang đầy tinh thần hy sinh, tạo thành một mặt trận hùng mạnh, vững chắc đến mức đối phương không thể làm lung lay quyết tâm của họ đối với lý tưởng thánh chiến”, Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh.

Các cuộc tấn công của Israel và Mỹ đã nhắm mục tiêu vào hàng chục quan chức chính trị và quân sự cấp cao của Iran kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2.

Vụ ám sát tướng Khademi đã được cả Iran và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận. Bộ trưởng Katz cáo buộc tướng Khademi “chịu trách nhiệm trực tiếp” về cái chết của dân thường Israel “và là một trong 3 nhân vật cấp cao nhất” trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Cũng trong ngày 6/4, quân đội Israel tuyên bố lực lượng không quân nước này đã hạ sát ông Asghar Bagheri, Tư lệnh Đơn vị Đặc nhiệm thuộc Lực lượng Quds của IRGC kể từ năm 2019. Tehran chưa bình luận về tuyên bố này.

Những bình luận của Lãnh tụ Tối cao Khamenei được đưa ra trong một tuyên bố bằng văn bản. Ông chưa xuất hiện trước công chúng trong một tháng qua kể từ khi kế vị cha mình, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Ông Ali Khamene đã bị sát hại trong ngày đầu của cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng, tân Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị thương nặng. Điều này làm dấy lên những câu hỏi mới về hệ thống chỉ huy của Tehran trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel đang tiếp diễn.

Theo ông Hegseth, việc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng mà chỉ đưa ra tuyên bố bằng văn bản có thể liên quan đến việc ông chấn thương và lo ngại về an ninh.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ngoại trưởng Iran khẳng định sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao hiện vẫn tốt và ông vẫn giám sát tình hình tại Iran

Ông Ali Bahraini, đại diện của Iran tại văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Iran không xuất hiện trước công chúng trong thời gian qua vì lý do an ninh.

Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, và vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Báo Al-Jarida của Kuwait từng đưa tin, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã được đưa tới Moscow để điều trị theo lời mời cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông bị thương trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali bác bỏ thông tin trên.