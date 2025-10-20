Lãnh tụ Tối cao Iran bác đề nghị đối thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trong một cuộc họp tại Tehran vào ngày 20/10 (Ảnh: Reuters).

Tehran và Washington đã tham gia 5 vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp, kết thúc bằng cuộc chiến trên không kéo dài 12 ngày hồi tháng 6, trong đó Israel và Mỹ đã ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran.

"Tổng thống Trump nói rằng ông ấy là một người đàm phán, nhưng nếu một thỏa thuận đi kèm với sự ép buộc và kết quả của nó đã được định trước, thì đó không phải là một thỏa thuận mà là một sự áp đặt và bắt nạt", truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei nhấn mạnh.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu trước Quốc hội Israel rằng sẽ rất tuyệt nếu Washington có thể đàm phán một "thỏa thuận hòa bình" với Tehran, sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas bắt đầu.

Các cường quốc phương Tây cáo buộc Iran đang âm thầm tìm cách phát triển bom hạt nhân thông qua việc làm giàu uranium, và muốn nước này chấm dứt hoạt động này.

Tuy nhiên, Tehran phủ nhận cáo buộc tìm cách vũ khí hóa việc làm giàu uranium, nói rằng chương trình này của họ chỉ nhằm mục đích năng lượng dân sự.