Mỹ sẽ trục xuất 400 công dân Iran sau thỏa thuận với Tehran

Người dân biểu tình phản đối tại Boston, bang Massachusetts phản đối Mỹ không kích Iran hồi tháng 6 (Ảnh: AFP).

"Bước đầu tiên, chính quyền Mỹ quyết định trục xuất 120 người Iran nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này, hầu hết thông qua Mexico", Tổng giám đốc phụ trách các vấn đề quốc hội của Bộ Ngoại giao Iran, Hossein Noushabadi, phát biểu với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim.

Ông Noushabadi cho biết thêm, Mỹ đang "lên kế hoạch trục xuất khoảng 400 người Iran, hầu hết trong số họ nhập cảnh bất hợp pháp, theo chính sách chống nhập cư mới của chính phủ Tổng thống Donald Trump".

Ông cho biết nhóm 120 người đầu tiên bị trục xuất sẽ đến Iran trong một hoặc hai ngày tới. Hai quan chức Iran khác cũng xác nhận, vào tối 29/9 (theo giờ Mỹ), một máy bay chở 120 người Iran đã cất cánh từ bang Louisiana và đến Iran thông qua Qatar vào ngày 30/9.

Hai quan chức Iran còn cho hay những người bị trục xuất bao gồm cả nam và nữ, trong đó có một số là các cặp vợ chồng.

Một quan chức Mỹ cũng đã xác nhận kế hoạch cho chuyến bay nói trên, cho biết đây là máy bay do Washington thuê.

Danh tính của những người Iran bị trục xuất và lý do khiến họ tìm cách nhập cư vào Mỹ vẫn chưa được làm rõ.

Theo New York Times - báo đầu tiên đưa tin về động thái này - kế hoạch trục xuất này đánh dấu trường hợp hợp tác hiếm hoi giữa hai nước, diễn ra sau nhiều tháng đàm phán.

New York Times cho biết, một số người đã tự nguyện về nước sau khi bị giam nhiều tháng trong các trung tâm giam giữ, nhưng một số người thì bị bắt buộc.

Trong vài năm qua, số lượng người di cư Iran đến biên giới Mỹ ở phía Nam và vượt biên trái phép đã gia tăng, theo New York Times.

Về vấn đề này, ông Noushabadi kêu gọi Washington tôn trọng quyền của người di cư Iran tại Mỹ. "Một số người hồi hương đã có giấy phép cư trú nhưng vì những lý do được cơ quan di trú Mỹ nêu ra, họ đã bị đưa vào danh sách. Tất nhiên, họ đã tự nguyện trở về", ông nói.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa có bình luận gì về thông tin này.